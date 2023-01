Els descomptes als peatges de la C-32 i la C-16 es començaran a aplicar a partir del 2 de març

Els nous descomptes als peatges de les autopistes C-32, al Baix Penedès i Garraf, i C-16, al seu pas pel Bages, anunciats fa unes setmanes pel Departament de Territori es començaran a aplicar a partir del 2 de març. Aquesta mesura arriba després de l'increment del 7% de les tarifes dels peatges gestionats per la Generalitat.



Amb aquests descomptes, a partir del 2 de març, l'autopista C-32 passarà a ser gratuïta en els recorreguts interns entre el Vendrell i Cubelles. Se'n beneficiaran els vehicles que facin trajectes entre l'enllaç 2 (El Vendrell Oest) i l'enllaç 13 (Cubelles accés), i les barreres de Cubelles accés i Calafell accés. La gratuïtat s'aplicarà tots els dies de l'any a tot tipus de vehicles, ja siguin motos, turismes o camions de gran tonatge.

L'objectiu és convertir aquest tram de l'autopista en una ronda gratuïta per a desplaçar els vehicles que actualment circulen per la C-31, una via que travessa els municipis de Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cubelles i que registra una mitjana d'uns 22.000 vehicles diaris. L'autopista podria arribar a atraure 1 de cada 4 vehicles que actualment circulen per la C-31, és a dir, una xifra que rondaria els 5.000 vehicles.

Descomptes a la C-16

Pel que fa a la C-16, començarà a aplicar-se l'augment de fins al 80% del descompte total del preu del peatge base a la barrera troncal de Sant Vicenç de Castellet, de dilluns a divendres no festius, en hora punta (de 7 a 10:30 hores i de 17 a 21:00 hores), amb pagament dinàmic i per a turismes, furgons i furgonetes. Actualment, aquesta bonificació és de fins al 70%.

També augmentarà fins al 60% del descompte total del preu del peatge base a la barrera lateral de Sant Vicenç de Castellet, en els moviments cap a o des del sud, de dilluns a divendres no festius, en hora punta, amb pagament dinàmic i per a turismes, furgons i furgonetes. Actualment, aquesta bonificació és del 41%.

A partir del 2 de març, el Departament de Territori també augmentarà fins al 50 % (actualment és del 40% ) el descompte per a la mobilitat obligada en el tram Castelldefels-Sitges, a la barrera de peatge de Vallcarca de Sitges de la C-32. És el descompte que beneficia els turismes, furgons i furgonetes que, de dilluns a divendres no festius, fan desplaçaments d'anada i tornada en un marge de 24 hores, des del mateix origen i destinació, i que estan inscrits al registre de mobilitat obligada.

Cal descarregar-se una aplicació

Per a beneficiar-se de la gratuïtat, els conductors hauran de descarregar-se l'aplicació Awai, disponible per a IOS i Android, o bé hauran de disposar del sistema de telepeatge (sistema VIA T).