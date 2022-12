Peatges, taxis, carburants i gas: les principals pujades de preus am què arrenca el 2023

El 2022 serà recordat per un inflació disparada a nivells que no s'havien vist en dècades, amb taxes que van arribar a superar el llindar del 10% durant l'estiu. Això ha arrossegat a l'alça l'import d'alguns serveis pel 2023, sobretot aquells que es revisen d'acord amb l'índex de preus al consum (IPC). Entre les pujades de preus que es materialitzaran a partir del pròxim 1 de gener, destaquen els peatges, els carburants, els taxis i el gas.



En canvi, el transport públic manté congelades la majoria de les tarifes i, almenys durant la primera meitat de l'any, continuaran les rebaixes que hi ha vigents des de l'1 de setembre. L'única excepció és la T-Casual, que tornarà a costar 11,35 euros perquè no tindrà la bonificació.



Així mateix, durant tot el 2023 els trens de Rodalies i Mitja Distància encara seran gratuïts. Tot i la pujada de preu d'alguns serveis, a partir d'aquest diumenge també entra en vigor la rebaixa del 4% al 0% de l'IVA dels productes de primera necessitat i del 10% al 5% en el de l'oli i la pasta.

Els peatges s'apugen entre un 6,5% i un 7,3%

Els peatges encara vigents a Catalunya i gestionats per la Generalitat apujaran les tarifes entre un 6,5% i un 7,3%. L'any passat les tarifes ja es van encarir un 5,4%. En concret a partir d'aquest diumenge el tram de la C-16 entre Manresa i Sant Cugat del Vallès pujarà un 7,19%; el tram de la C-32 que transcorre entre Castelldefels i El Vendrell -els túnels del Garraf- s'incrementarà un 7,3%; el Túnel del Cadí un 6,57% i el Túnel de Vallvidrera un 7,3%.



Així per exemple, el Túnel del Cadí per a un turisme, furgó o furgoneta passarà els 12,64 euros actuals als 13,48; el Túnel de Vallvidrera passarà els 4,04 euros als 4,34 en hora vall. En canvi, durant el primer semestre del 2023 també està previst que els recorreguts interns de l'autopista C-32 entre Cubelles i El Vendrell passin a ser gratuïts, amb l'objectiu de reduir el nombre d'accidents que es registren a la C-31, i que entrin en funcionament noves bonificacions: al peatge de Vallcarca la rebaixa passarà del 40% actual al 50% i a la C-16 a Sant Vicenç de Castellet del 70 al 80% a la barrera troncal i del 40 al 60% a la lateral.

Els taxis apugen un 5,1% les tarifes de dilluns a divendres

Les tarifes dels taxis de l'àrea metropolitana de Barcelona també s'apujaran el 2023. En concret, de dilluns a divendres durant el dia –tarifa 1- els preus augmentaran un 5,1%, fins a 1,23 euros el quilòmetre, dos cèntims més que enguany. A les nits, dissabtes i festius –tarifa 2- el servei s'encarirà un 6,2%, fins a 1,51 euros el quilòmetre, sis cèntims més. També s'actualitzaran els suplements i les tarifes mínimes, tant en els trajectes on el preu es calcula amb taxímetre com en les tarifes a preu tancat.

S'elimina la bonificació global dels carburants

A partir de l'1 de gener també s'elimina la bonificació global de 20 cèntims el litre de carburant que va posar en marxa el Govern espanyol l'1 d'abril per afrontar l'impacte econòmic de la guerra a Ucraïna. A partir d'aquest diumenge el descompte tan sols s'aplicarà als sectors professionals i deixarà de ser generalitzat.

Puja un 8,67% el preu del gas

El preu del gas per als clients de la tarifa regulada també serà notable, del 8,67% respecte de l'1 d'octubre, segons el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. En concret, per tipus de tarifes la 1 (un consum inferior a 5.000 KWh/any), l'augment de la factura anual sense impostos serà del 7,54%; en la tarifa 2 (entre 5.000 KWh/any i 15.000 KWh/any) del 8,94% i en la tarifa 3 (entre 15.000 KWh/any i 50.000 KWh/any) del 9,21%.



A banda, cal recordar que l'últim paquet de mesures anticrisi que va aprovar el govern espanyol manté la reducció de l'IVA de la llum i el gas en el 5% almenys fins al juny. En matèria energètica, el preu del butà també continuarà congelat (19,55 euros).

Aliments, lloguer i aigua

En canvi, a diferència de les pujades, durant els sis primers mesos del 2023 el Govern espanyol ha eliminat l'IVA dels "aliments de primera necessitat" -pa, farines panificables, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates i cereals-, que fins ara estaven gravats amb un 4% i rebaixa del 10 al 5% el de l'oli i la pasta.



El paquet anticrisi també prorroga durant sis mesos el límit del 2% en l'augment interanual dels contractes de lloguer indexats a l'IPC.



Pel que fa a les tarifes de l'aigua, l'AMB va decidir congelar durant tot el 2023 la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), un dels components fixos dins la factura de l'aigua. A més, els usuaris que utilitzin els nous sistemes de recollida de residus, com el porta a porta o els contenidors, tindran una bonificació. Les famílies vulnerables continuaran amb el 100% de la taxa bonificada.