Qui, com i quan es pot beneficiar del xec de 200 euros i de la resta de mesures anticrisi

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar les mesures incloses al reial decret llei aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres per fer front a l'elevada inflació provocada per la invasió russa d'Ucraïna, entre d'altres factors. En essència, el tercer paquet de mesures en aquest sentit estén el gruix de les iniciatives adoptades al març i al juny a través de dos textos legislatius més i se n'hi afegeixen d'altres.

Baixada de l'IVA en aliments

Una de les novetats principals és l'eliminació de l'IVA per als aliments de primera necessitat (passa del 4% al 0%), com el pa, les farines panificables, la llet, el formatge, els ous, així com les fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates i cereals. D'altra banda, també es fixa la baixada de l'IVA del 10% al 5% per a olis i pasta.



Aquesta baixada d'impostos suposarà un estalvi per a les famílies de 661 milions d'euros i es mantindrà fins al 30 de juny o fins que la inflació subjacent baixi del 5,5%. Si cau per sota d'aquesta taxa, es recuperarà el tipus impositiu habitual d'IVA als aliments esmentats. El canvi serà efectiu a partir de l'1 de gener del 2023.

Ajuda de 200 euros a famílies vulnerables

El decret llei també estableix un xec de 200 euros, que s'articula a través d'un pagament únic i busca "reduir les situacions de vulnerabilitat econòmica" que no estan cobertes per altres prestacions de caràcter social. A aquest abonament podran accedir-hi assalariats, autònoms i aturats.



Els requisits és que els seus ingressos fossin inferiors a 27.000 euros i el seu patrimoni no superi els 75.000 euros el 31 de desembre de 2022. Aquesta mesura, que es podrà sol·licitar des del 15 de febrer de 2023, beneficiarà més de 4,2 milions de llars i 6 milions de persones. L'estalvi per a les famílies amb aquest ajut pujarà a 1.200 milions d'euros, segons assenyala el Govern estatal.

Subvenció al transport públic

Així mateix, el Govern espanyol mantindrà el 30% de subvenció al transport urbà i interurbà gestionat per ajuntaments i comunitats (el metro o els autobusos municipals) amb la condició que la resta d'administracions implicades, autonòmiques i locals, es comprometin a posar un 20% addicional que fins ara era voluntari.



Al costat d'aquesta mesura, s'estén la gratuïtat dels Rodalies, Rodalies i Mitja Distància convencional i de les línies d'autobús de titularitat estatal per a viatgers habituals, així com els descomptes del 50% dels abonaments Avant, durant el 2023. La llei estén la gratuïtat dels abonaments i títols multiviatge a les línies dautobús de titularitat estatal.

Límit del 2% a l'actualització anual del lloguer

El text aprovat aquest dimarts també estén fins al 31 de desembre el límit del 2% a l'actualització anual del lloguer i la suspensió de desnonaments i llançaments a llars vulnerables sense alternativa habitacional. Amb això, s'habilita una pròrroga extraordinària de sis mesos, a petició de l'arrendatari, de la vigència dels contractes d'arrendament que finalitzin abans del 30 de juny de 2023.



Durant aquests sis mesos es continuaran aplicant els termes i les condicions establerts per al contracte en vigor. L'arrendador ha d'acceptar la sol·licitud de pròrroga excepte que s'hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts o que aquest hagi comunicat en temps i forma que necessita l'habitatge per destinar-lo a habitatge permanent per a ell mateix o per als seus familiars.

Bonificació de carburants per als més afectats

El Govern ha retirat l'ajuda 20 cèntims al litre de benzina, però aquest descompte es prorrogarà per al transport professional per carretera, que s'abonarà al final de cada mes. En aquest sentit, s'amplia fins al març la bonificació actual per al sector i es fixa una rebaixa de 10 cèntims d'euros per litre durant el segon trimestre del 2023.



També s'habiliten subvencions per un valor de 300 milions d'euros per mitigar l'augment del preu dels fertilitzants. Fins a 300.000 agricultors es podran beneficiar de l'ajuda directa, que es concedirà per hectàrea, fins a un màxim de 300, i serà de 22 euros per hectàrea en el cas de superfície de secà i de 55 euros, per al regadiu. S'hi sumen 240 milions més per pal·liar la pujada del preu del gasoil agrícola i de 120 milions per atenuar l'increment del combustible pesquer.

Es mantenen les rebaixes fiscals de la llum i el gas

El Govern estatal ha prorrogat les rebaixes fiscals al rebut de l'electricitat i del gas. D'aquesta manera, es mantindrà el tipus d'IVA del 5% per a determinats subministraments d'energia elèctrica, així com la suspensió de l'impost del 7% a la generació elèctrica, i el tipus impositiu reduït del 0,5% –el mínim que en permet la UE– de l'impost especial sobre l'electricitat. Aquesta rebaixa tributària continuarà reduint la factura de 27,7 milions de llars, autònoms i empreses, segons estimen des de Moncloa.



Pel que fa al gas, es continuarà aplicant un tipus d'IVA del 5% a tots els components de la factura. Això s'estendrà a les briquetes, pèl·lets, procedents de la biomassa o la fusta per a llenya emprades com a combustible als sistemes de calefacció. Amb aquesta nova pròrroga, i des del començament de la crisi de preus energètics el 2021, el Govern ha aplicat rebaixes de impostos en aquest àmbit per valor de 16.398 milions d'euros.



A més, es manté la prohibició de tallar els subministraments bàsics de llum, aigua i gas als consumidors vulnerables en cas d'impagament fins al 31 de desembre de 2023, alhora que es prorroga per a aquest col·lectiu el descompte a la factura elèctrica a través del bo social. D'altra banda, el preu màxim de venda de la bombona de butà continuarà limitat a 19,55 euros.

Ajuts a la indústria gasintensiva

El Govern ha engegat un nou paquet de 950 milions d'euros per a la indústria gasintensiva. D'una banda, amb una nova línia de liquiditat ICO de 500 milions d'euros, a la qual cosa s'uneixen 450 milions en ajudes per a la indústria de la ceràmica i altres subsectors. Al costat del decret llei, el Govern estatal ha aprovat, a més, el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de descarbonització industrial, amb una inversió pública de 3.100 milions.