Sánchez anuncia noves mesures: des d'un xec de 200 euros a llars vulnerables fins a la rebaixa de l'IVA dels aliments

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat aquest dimarts en roda de premsa les noves mesures preses per fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Dins d'aquest tercer paquet de protecció, s'estén el gruix de les iniciatives adoptades al març i al juny a través de dos reials decrets llei llei més i se n'hi afegeixen d'altres, com un xec de 200 euros a les famílies vulnerables, la renda de les quals sigui inferior als 27.000 euros, i la rebaixa del 4% al 0% de l'IVA per a tots els aliments de primera necessitat i del 10% al 5% per a l'oli i la pasta.

Entre els aliments de primera necessitat destaquen el pa, farines panificables, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates, cereals, segons afegeixen des de la Moncloa.

A més d'estendre's fins al 31 de desembre del 2023 el límit del 2% per a l'actualització dels lloguers, com el Govern estatal va pactar amb EH Bildu en el marc de la negociació pressupostària, també es permetrà prorrogar els contractes d'arrendament vigents al mateix preu i protegir així els llogaters de pujades abusives, una mesura que tindrà una durada de sis mesos a partir de la finalització del contracte.

Continuarà vigent sis mesos més més la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables, així com la prohibició durant tot el 2023 del tall de subministraments essencials i l'extensió del bo social elèctric. S'estén durant sis mesos la rebaixa als impostos de l'electricitat i el gas, així com la congelació del preu màxim de la bombona de butà.



Es manté l'increment del 15% de l'ingrés mínim vital i de les pensions no contributives. A més, es destinaran 300 milions a ajudes directes als agricultors per "compensar l'augment dels costos per l'encariment dels fertilitzants", ha recordat el president del Govern.

Davant l'evolució favorable dels preus dels combustibles, el Govern estatal ha retirat l'ajuda 20 cèntims al litre de benzina, però aquest descompte es prorrogarà per al transport professional per carretera, que s'abonarà al final de cada mes. Per als pagesos, Sánchez ha anunciat una ajuda directa de fins a 20 cèntims per litre, mitjançant la devolució de l'impost especial d'hidrocarburs (té un cost de 240 milions d'euros) i 120 milions en ajudes directes per als pescadors.



Pel que fa a la indústria gasointensiva, l'Executiu de coalició incorpora una nova línia de liquiditat de l'ICO de 500 milions i 450 milions en ajudes per al sector de la ceràmica i altres subsectors. A més, 3.100 milions d'inversió pública més a través del nou PERTE de descarbonització industrial.

D'altra banda, a banda de l'extensió de la gratuïtat dels abonaments de rodalies i mitja distància de Renfe, contemplats als Pressupostos Generals de l'Estat del 2023, Sánchez ha comunicat que l'Estat mantindrà el 30% de subvenció al transport urbà i interurbà gestionat per ajuntaments i comunitats (el metro o els autobusos municipals) amb la condició que la resta d'administracions implicades, autonòmiques i locals es comprometin a posar un 20% addicional que fins ara era voluntari.