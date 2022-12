L'IPC es modera al desembre al 5,8% a l'Estat per la llum i els combustibles, però la inflació subjacent escala fins al 6,9%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha pujat tres dècimes al desembre a l'Estat en relació amb el mes anterior, però ha retallat un punt la taxa interanual, fins al 5,8%, la xifra més baixa des del novembre del 2021, quan es va situar en el 5,5%, segons l'avanç publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).



La dada de desembre, que haurà de ser confirmada per Estadística a mitjans del mes que ve, és cinc punts inferior al pic assolit el juliol passat, quan la inflació va escalar fins al 10,8%, el nivell més alt des del setembre del 1984.

Així, amb la moderació registrada al desembre, la inflació suma cinc mesos consecutius de descensos en la taxa interanual, després que a l'agost baixés tres dècimes, fins al 10,5%; al setembre disminuís 1,6 punts, fins al 8,9%, a l'octubre es reduís 1,6 punts, fins al 7,3% i al novembre retallarà mig punt la taxa interanual, fins al 6,8%.

Segons l'INE, la moderació de l'IPC interanual fins al 5,8% al desembre es deu, principalment, al fet que els preus de l'electricitat pugen menys que el desembre del 2021 i que els carburants registren un descens més gran que el de l'any passat.



Per la seva banda, en sentit contrari destaca el vestit i el calçat, els preus dels quals disminueixen, però menys que el desembre del 2021, i l'augment dels preus del tabac i els aliments elaborats.

La subjacent puja fins al 6,9%

L'INE incorpora a l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al desembre va pujar sis dècimes, fins al 6,9%, situant-se més d'un punt per sobre de l'IPC general. En termes mensuals (desembre sobre novembre), l'IPC va registrar un ascens de tres dècimes, davant del descens d'una dècima del mes anterior.

L'últim mes del 2022, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la taxa interanual en el 5,6%, més d'un punt inferior a la registrada el mes anterior. Per part seva, la variació mensual estimada de l'IPCA va ser del 0,1%.

Dada important per als salaris en conveni

La dada de l'IPC interanual de desembre s'utilitza en alguns convenis com a referència per a les revisions salarials. Aquells convenis que continguin una clàusula de salvaguarda per compensar la pujada inicial de l'any amb l'IPC interanual del desembre hauran de prendre com a referència el percentatge que l'INE acabi confirmant el 13 de gener –quan publiqui la dada definitiva–.



Tot això, en un context en què des del Govern espanyol i altres organismes nacionals i internacionals s'està instant els agents socials que arribin a un acord sobre el pacte de rendes que doni un camí d'evolució dels salaris i dels marges empresarials els propers anys.