Els diputats de tots els partits menys Cs i PP evidencien el rebuig de Vox buidant l'auditori quan intervé l'ultradreta

La dreta i la ultradreta espanyolista ha amenaçat amb portar l’independentisme als tribunals durant el ple d'investidura de Pere Aragonès d'aquest divendres. Els portaveus de Vox, Cs i el PP han carregat contra l’estratègia que defensen els partits sobiranistes i asseguren que "faran treballar" al Tribunal Constitucional. Carlos Carrizosa i Alejandro Fernández han criticat les negociacions d’Aragonès amb els anticapitalistes per reformar el model d’ordre públic.

Vox ha estat el primer dels partits espanyolistes en parlar, estrenant-se així també per primer cop a la cambra catalana. El president del grup parlamentari, Ignacio Garriga, s'ha quedat bastant sol durant la seva primera intervenció, ja que diputats d'ERC, JxCat, el PSC, la CUP i Catalunya en Comú Podem han abandonat el ple quan ha començat el seu parlament en senyal de protesta. En el cas de la CUP, han deixat cartells amb noms de persones víctimes del feixisme a les cadires. Amb un discurs ple de faltes de respecte, mentides i odi, Garriga ha carregat contra els menors migrants i ha acusat l'independentisme de sembrar "l'odi a Catalunya" -quan és el seu partit el que té militants acusats de delictes d'odi-.

Aragonès s'ha quedat durant la intervenció, i ha contestat els atacs llegint fragments del llibre Contra l'odi, de Carloin Emcke, i ha rememorat una frase de Neus Català: "La llibertat és una cosa que encara no tenim guanyada i per la qual hem de lluitar sempre". "Visca la llibertat!", ha exclamat el candidat. Garriga ha contestat amb menyspreu i faltant de nou al respecte, quan prèviament la presidenta del Parlament, Laura Borràs, li havia cridat l'atenció pel seu to i discurs. "Son indecents dels càrrecs que ocupen", ha etzibat Garriga. Per últim, ha amenaçat en diverses ocasions amb seguir amb la batalla judicial contra l'independentisme. "Potser tindran una legislatura en la qual treballin poc, però els hi asseguro que el Tribunal Constitucional treballarà molt", ha conclòs.

Carrizosa: "Els Mossos són un problema per ERC, JxCat i CUP"

La intervenció del president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha començat amb ironia tot i la caiguda lliure que han tingut després de perdre 30 dels 36 escons que van aconseguir el 2017. Aquest divendres, com a portaveu de només sis diputats, el primer que ha defensat han estat als agents de la Brigada Mòbil (Brimo, la unitat antiavalots) dels Mossos, lluint una mascareta en honor seu. Ha carregat contra les negociacions entre ERC i la CUP respecte al model d'ordre públic. "No volen una policia que obeeixi la justícia, sinó una policia que obeeixi els polítics", ha apuntat. Per al diputat, la "missió" de les negociacions és posar els Mossos entre l'espasa i la paret. "Son un problema per ERC, JxCat i la CUP", ha etzibat.

Respecte a la investidura d'Aragonès, a la qual votaran no, Carrizosa ha tret el seu to sorneguer habitual i ha dit que no tirarà endavant a la primera volta perquè "necessiten més temps per repartir-se els càrrecs i els xiringuitos", una de les paraules preferides de Cs per referir-se a les entitats independentistes. Durant la seva rèplica, Aragonès ha estat bastant dur amb els resultats electorals dels neoliberals, que ha qualificat de caiguda "històrica". "El ritme de destrucció de la credibilitat del seu projecte polític ha estat vertiginós, però vostès segueixen en la crispació", ha apuntat. Davant d'això, Carrizosa ha contestat a Aragonès que gaudeixi dels 33 diputats. "Pot ser que no li durin per sempre".



Fernández lamenta el paper clau de la CUP

El portaveu del grup mixt i diputat del PP, Alejandro Fernández, ha començat la seva intervenció felicitant amb ironia a Borràs, recordant que s'ha fet funcionària de l'Estat tot i ser independentista. Tot i començar així, ha continuat dient que, perquè el seu partit només ha aconseguit tres diputats, "assumeix que no parla en nom de tots els catalans". "Però sí que em vull dirigir a tots ells", ha dit. Seguint la tònica de Carrizosa, també ha criticat la reforma del model d'ordre públic que la CUP ha requerit a ERC i ha enviat "tot el suport" als Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, ha assegurat que amb aquestes mesures s'instaura un "missatge d'impunitat" i es genera "un efecte crida a la violència".

Davant dels resultats dels independentistes, Fernández ha estat clar: "Tenir una majoria no significa tenir impunitat. La qualitat d'una democràcia es mesura pel respecte a la legalitat". En aquest sentit, ha lamentat el paper clau dels cupaires en les negociacions per la formació del Govern. "Catalunya segueix sis anys després en mans de la CUP", ha lamentat. Tant Fernández com Carrizosa han demanat a Aragonès que no es "deixi influenciar" pels cupaires. Per últim Fernández ha assegurat que els populars votaran no a Aragonès a causa de la seva gestió "nefasta" de la pandèmia.