L'elecció de la desena presidència de la història del Parlament modern ha posat en marxa aquest divendres la tretzena legislatura. I la diputada de Junts, Laura Borràs, ha estat l'elegida per ser la presidenta, la tercera, de la cambra catalana. En el seu discurs d'assumpció del càrrec ha fet una intervenció amb forta càrrega política, carregant contra l'Estat espanyol i assegurant que aquesta legislatura ha de ser un punt d'inflexió cap a la independència. "No permetré ingerències ni del poder executiu ni del judicial", ha assegurat Borràs. "Cap tribunal ni presó ens farà renunciar a les nostres idees", ha assegurat

Amb tot, el primer gest com a "màxima autoritat de la cambra que representa la sobirania del poble de Catalunya" ha estat demanar als diputats i diputades un minut de silenci per les víctimes de la pandèmia. I també ha tingut un reconeixement per la diversitat lingüística amb una salutació en aranès.

Borràs ha destacat l'"excepcionalitat sanitària per la situació de pandèmia" però també l'"excepcionalitat democràtica" que pateix el país. "No volem ni podem oblidar que la convocatòria de les eleccions que han conformat aquest Parlamentes va produir-se per l'arbitrària inhabilitació del president Quim Torra".



Tot afegint que el Parlament és la màxima expressió de la "tossuda voluntat d’un poble que no vol ser sotmès ni ser submís". I ha recordat que "els intents de laminar-lo, controlar-lo i abolir-lo" no formen part del passat, tot fent referència a la dissolució que va suposar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola el 2017.

Borràs també ha tingut un recordatori per Carles Puigdemont al qual ha qualificat del "nostre president legítim" i ha recalcat que l'expresident, ara eurodiputat, pot viatjar lliurement per tot Europa "però no pot posar un peu a la democràcia modèlica" de l'Estat espanyol. I en la línia antirepressiva del seu discurs també ha fet referència a la presó que pateix l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de presos polítics, fet que "hauria de fer enrogir a qualsevol demòcrata", ha dit. En aquest sentit ja ha anunciat que habilitarà el vot pel diputat de l'exili, Lluís Puig, al qual aquest divendres la mesa d'edat controlada pel PSC i Vox no ha permès exercir-lo. I també ha tingut paraules de benvinguda per la diputada republicana Meritxell Serret, acabada de tornar també de l'exili.

Agafar el testimoni de la presidenta Forcadell

Forcadell ha estat una de les principals referències de Borràs en el seu discurs, tot mostrant "respecte i admiració" per la seva antecessora. "Continuaré la feina on la va deixar" després de ser empresonada "per permetre la paraula en un Parlament". Un fet que Borràs qualifica d'"anomalia democràtica ja que l’essència del parlamentarisme és el debat". "Al Parlament s’ha de poder parlar de tot" ha reblat.

"Sense separació de poder no hi ha democràcia. Vull un Parlament fort, independent i lliure"

"Sense separació de poder no hi ha democràcia" ha remarcat la nova presidenta del Parlament i s'ha fixat l'obligació de mantenir "la inviolabilitat de la cambra". Un Parlament que hem de voler "fort, independent i lliure". I ha insistit en la sobirania de la institució tot rebutjant ingerències externes. "Faré que la sobirania sigui respectada i defensada contra tota ingerència exterior", ha assegurat.

"Cal ser implacables contra el masclisme i la xenofobia"

Borràs també ha justificat la seva no entrada al Govern to i que assegura que podia ser una posició "més confortable" per assumir la responsabilitat parlamentària. I s'ha mostrat contundent en defensa de la lluita antifeixista en clara referència al grup parlamentari de Vox, que amb onze diputats per primer cop col·loca a la ultradreta a la cambra catalana "Cal ser implacables contra el masclisme i la xenofobia", ha assegurat. Instant la resta de diputats i diputades a construir "un mur en defensa de la democràcia". Borràs ha demanat "no donar ressò a les idees totalitàries, ja que el feixisme és contrari a la democràcia i no el podem normalitzar". Però també ha insistit que cal afrontar les causes que provoquen un creixement de suports socials cap aquesta ideologia.

Finalment, la presidenta ha destacat que per primer cop tant la presidència com les dues vicepresidències de la cambra les ocupen dones i ha reclamat un "Parlament paritari" i s'ha compromès amb l'impuls del pla d’igualtat i en "combatre el feixisme que vol retallar els drets de les dones".

Borràs ha definit la legislatura que tot just acaba de començar com el de "la represa després de la pandèmia". I també ha fet una aposta per tenir un Parlament capdavanter del segle XXI "tan útil i digital com sigui possible" amb una aposta decidida per la modernització de la institució. I a la vegada que sigui "auster i íntegre". "El Parlament ha de ser la institució més exemplar", ha conclòs.