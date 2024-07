Els embassaments de les conques internes tornen a recular tot i continuar més plens que fa un any

Els embassaments de les conques internes tornen a recular lleugerament després que els del Ter-Llobregat freguessin el 40% de les reserves fa dues setmanes. Segons les dades d'aquest divendres de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), es troben ara mateix al 36,57% de la seva capacitat. Les pluges de la primavera van propiciar augments en les reserves durant gairebé quatre mesos, però -tot i algunes precipitacions- no s'ha mantingut el ritme les darreres setmanes i han reculat.

Tot i això, els embassaments de les conques internes es troben en millor estat que fa un any, en línies generals i tot i algunes excepcions puntuals, quan amb prou feines superaven el 30%. Cal recordar que venen del mínim històric d'aquest període de sequera, quan els pantans de les conques internes van tocar fons al 14,3% de la seva capacitat el març de 2023. Tot plegat va propiciar l'estat d'excepcionalitat per sequera, mentre recentment s'ha reculat a alerta.

Sense emergència fins l'any vinent

Tot i la remuntada dels embassaments que ara s'ha estroncat, des del Departament d'Acció Climàtica asseguren que no aturaran les obres que s'han posat en marxa per augmentar l'abastiment d'aigua al país. Continuaran els tràmits per instal·lar 12 dessalinitzadores a la Costa Brava i també ubicar-ne la flotant davant del Port de Barcelona, previstes per a la tardor tot i que en alguns casos s'endarrerirà l'entrada en funcionament a l'hivern. El conseller David Mascort defensa continuar amb aquestes accions ja que no es pot descartar quin serà l'escenari futur, si la situació tornarà a empitjorar i si seran necessàries aquestes eines.

En aquest sentit, Mascort fa una crida també a què tota la societat mantingui l'estalvi d'aigua. El conseller descarta però, que es torni a entrar en emergència com a mínims fins a principis de l'any vinent, això si en la pròxima tardor no hi hagués un règim de pluges normalitzat per aquesta estació. I és que des d'Acció Climàtica asseguren que ara mateix l'aigua consumida que prové dels embassaments és el 50%, quan fa un any representava el 65%.

Estat actual dels embassaments a les conques internes

Entre l'abril i el juny, el pantà de Sau (Osona) és el que més va veure créixer les seves reserves, passant de pràcticament estar buit al 44,2%, amb l'església ja parcialment coberta per l'aigua i inaccessible a peu. Però ara, a mitjans de juliol, segons les dades actualitzades d'aquest divendres, es troba al 39,3%, per bé que fa un any era al voltant del 30% de la seva capacitat.

El de la Baells (Berguedà) és l'altre que ha fet un salt, ja que si a finals de març es queda just per sobre del 20%, fa dues setmanes va superar la meitat del seu nivell màxim. Ara està a punt de tornar a quedar per sota del 50%, segons les dades disponibles divendres, per bé que fa un any estava sobre el 37%.

Darnius-Boadella (Alt Empordà), la Llosa del Cavall (Solsonès) i Susqueda (La Selva) van créixer entre 10 i 15 punts percentuals en el mateix període, mentre ara han reculat al 22,6%, 28% i 37,2%. Cal remarcar que Darnius no supera l'estat de fa un any, quan estava al 24% per aquestes dates, mentre sí els altres dos, que estaven al 26,2% i al 29,8% respectivament.

Els increments a Foix (Alt Penedès) de 6,6 punts i a Sant Ponç (Solsonès) de 3,8 van ser els més moderats. Actualment, es troben 66,4% i 33,9%, mentre fa un any el seu estat era del 56,9% i 39,67%, estant així aquest darrer cas encara per sota a la mateixa altura del juliol.

Els dos que se situen al Camp de Tarragona, Riudecanyes (Baix Camp) i Siurana (Priorat), són els únics que no han notat increments durant la primavera, i continuen pràcticament buits al 2% i l'1,9%, respectivament segons les dades d'aquest divendres al migdia. Estaven tres vegades menys buits ara fa un any, quan es trobaven aproximadament al 5,9% i al 6,3% respectivament.

Canvi d'estat de sequera per a 214 municipis

Fa un parell de setmanes que va entrar en vigor el canvi d'escenari per sequera als 202 municipis que es nodreixen dels embassaments del Llobregat, del Ter i del sistema Ter-Llobregat, entre els quals tota l'àrea metropolitana de Barcelona. D'excepcionalitat retornen a alerta, tal com es va anunciar el 18 de juny.

També es va concretar el pas d'Emergència II a Emergència I per als 12 municipis que depenen de Darnius-Boadella, i en total només queden una quinzena de localitats en aquest estat. Dels 630 municipis de les conques internes, 307 estan ara en alerta, 295 en excepcionalitat i 13 en normalitat (els que depenen de l'estany de Banyoles i de l'aqüífer plioquaternari de Tarragona).