Els hotelers de Lloret compraran una dessaladora mòbil per omplir piscines en temporada turística

En plena emergència per sequera, els hotelers de Lloret de Mar (la Selva) han decidit avançar-se a futurs maldecaps i compraran una dessaladora mòbil per omplir piscines en plena temporada turística. Costarà 1,5 milions que assumirà el sector i tindrà capacitat per tractar fins a 50 metres cúbics d'aigua de mar per hora. El sector calcula que en caldran menys de 10.000 per omplir les piscines.

Es preveu que estigui operativa al mes de maig i, inicialment, es posarà en un extrem de la Platja Gran, on captarà l'aigua de mar directament d'un pou natural que hi ha a la sorra. Segons ha explicat el president Gremi d'Hostaleria de Lloret, Enric Dotras, això garanteix que ja hi ha un cert filtratge de les partícules. "La ubicació és temporal, però la planta és definitiva", ha detallat.

El gremi representa el 95% dels allotjaments turístics que hi ha a Lloret de Mar, uns 120 establiments, que sumen més de 40.000 places. "Hem fet càlculs i ho hem dividit entre els llits que suma cadascun per saber què pertoca", ha concretat el president sobre el repartiment de la despesa. "Tenim clar que pagar la dessaladora és voluntari, però d'entrada calculem que el 80% dels agremiats hi estarà a favor i esperem arribar al 100%", ha concretat.

A més de la que es faci servir per omplir piscines, l'excedent permetrà garantir l'aigua de boca a Lloret de Mar. Segons ha explicat aquest dijous, la compren des del gremi i la cedeixen mitjançant un conveni a l'Ajuntament: l'objectiu és que l'aigua també es pugui destinar a la xarxa d'abastament, "un cop es disposi dels permisos corresponents des de l'ACA i el Consorci".

Estendre-ho a la Costa Brava

La intenció del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar és que aquest model es pugui estendre arreu de la Costa Brava i que, a més dels privats, en aquest cas qui l'impulsi sigui també la Generalitat. "Voldríem que fos iniciativa de l'administració, i que també ens ajudessin a fer arribar als clients internacionals el missatge que podran gaudir de les piscines", ha dit Dotras.