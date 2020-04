Els infants podran sortir en tres franges de dues hores dividides per edats i acompanyats fins els 16 anys

El comitè tècnic del PROCICAT ha aprovat aquest dissabte un pla que preveu que els infants i adolescents puguin sortir de casa en tres franges de dues hores dividides per edats i acompanyats d'un membre del nucli familiar fins els 16 anys. Així, els menors de sis anys podran sortir entre les 12 i les 14 hores, els que tinguin entre sis i 16 anys, de 16 a 18 hores, i els majors de 16, entre les 18 i les 20 hores. Durant aquestes sortides podran passejar per parcs i jardins però no podran utilitzar els espais de joc ni mobiliari urbà. El pla es podria aplicar a finals de la propera setmana, si l'evolució de la pandèmia ho permet i el Govern espanyol l'aprova, ja que la Generalitat no té competències.



En la roda de premsa diària, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han donat els detalls del pla, que estableix un marc genèric però que cada ajuntament podrà adaptar a la seva realitat. Les unitats familiars amb infants de diferents franges d'edat podran sortir únicament en una d'elles, la que escullin. El Govern recomana l'ús de mascaretes en els infants majors de 3 anys. Així mateix, serà imprescindible mantenir la distància de seguretat i portar el certificat d'autoresponsabilitat que justifiqui el desplaçament, tant en el cas de famílies com de joves entre 16 i 18 anys que vagin sols. No es podrà utilitzar el vehicle privat ni el transport públic, i els infants no podran entrar als comerços per evitar aglomeracions. "Es tracta d'una sortida a un entorn determinat per gaudir de l'aire lliure, que fa setmanes que no ho poden fer. No és el retrobament amb la normalitat absoluta", ha remarcat Buch.

El conseller ha explicat que el pla es planteja "seguint altres models i experiències de països europeus", i ha remarcat que és un pla amb mesures "adaptables, progressives, flexibles i revisables", sempre en funció de les dades i l'evolució de la pandèmia. "Demanem que aquesta proposta s'escolti i s'estudiï", ha declarat Buch en referència a la necessitat que el Govern espanyol hi doni el vist-i-plau perquè es pugui tirar endavant.



Preguntat per si n'havia parlat amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que fa uns dies va demanar l'"alliberament" dels infants en un post a Facebook, Buch ha respost que espera que sigui una aliada de la proposta davant el Govern espanyol. El conseller hi va intentar contactar aquest divendres per explicar-li el pla però no va ser possible, tot i que confia poder-hi parlar aviat.

Vergés ha explicat que planegen que sigui possible aplicar aquest pla a finals de la setmana que ve, quan ja faci al voltant de dues setmanes que Catalunya hagi superat el pic de l'epidèmia i s'hagi consolidat la tendència a la baixa, tant pel que fa a contagis com d'ocupació dels hospitals.



La consellera ha posat èmfasi en què caldrà mantenir estrictes mesures higièniques, amb un "bon rentat de mans" tant abans com després de la sortida, i prenent la temperatura abans de sortir a tots els membres de la família per tal de descartar que algun d'ells estigui contagiat. Així mateix, es permetran les "trobades casuals" al carrer amb d'altres famílies, però amb un màxim de 10 minuts, entre dues unitats familiars, i mantenint sempre la distància de seguretat. Vergés ha recomanat que hi hagi "circuits de desplaçament", per exemple anant i tornant per diferents voreres i així facilitant el manteniment de les distàncies.

La consellera ha destacat que aquestes mesures "poden ser reversibles si la situació és desfavorable" i ha negat que el pla sigui un posicionament contrari a l'adoptat fa unes setmanes, quan van demanar al Govern espanyol el manteniment del confinament total. "No estem dient que els nens puguin sortir lliurement", ha subratllat.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que, respecte a la compra de 14 milions de mascaretes que es distribuiran a les farmàcies, al voltant d'1,5 milions ja estaran disponibles a partir de dilluns, i dos milions més, a partir de dijous. La portaveu ha recordat que n'hi haurà dues per ciutadà, una de gratuïta, i s'hauran de recollir amb la targeta sanitària. "Tothom tindrà la seva mascareta, però és important que vagi a la farmàcia només la gent que ho necessita", ha remarcat Budó, per evitar aglomeracions i assegurar l'abastiment.



Pel que fa a l'atenció a víctimes de violència masclista, Budó ha informat que l'Institut Català de les Dones ha atès un 60 % més d'atencions telefòniques que les habituals durant el primer mes de confinament. Hi ha una mitjana de 40 trucades diàries al número 900 900 112, quan normalment són 25.