Els membres d'ERC afectats per les fiances del Tribunal de Comptes recorren el rebuig als avals de la Generalitat

La desena de membres d'ERC imputats pel Tribunal de Comptes han presentat un recurs contra el rebuig a l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF). Aquest aval cobria els 5,4 milions d'euros en finances que se'ls exigeixen i que havia atorgat l'IFC en base al decret llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat. La defensa demana que, estimant-se el recurs, s'admetin els avals presentats. Argumenta que els afectats han patit un clar perjudici en o poder fer ús de l'aval, atorgat "conforme a la legalitat vigent" i sense que hagi estat "qüestionat, anul·lat o suspès".

La defensa reclama que s'admetin els avals presentats

Els advocats denuncien la indefensió patida pels imputats i asseguren que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència. La defensa entén que l'aval té "plena vigència" legal. A més, considera que la delegada instructora fa una interpretació "distorsionada" del decret llei que regula la concessió dels avals, interpretant que no cobreix la responsabilitat comptable, "de manera fins i tot contrària a la seva literalitat".



En segon lloc, assegura que aquesta decisió de no acceptar els avals es pretén "immune" al control judicial, pel fet de no haver pogut al·legar ni discutir la decisió sobre els avals abans de la resolució del 14 d'octubre de la magistrada. La defensa ha recordat que així ho havia demanat en reiterats escrits al tribunal durant les darreres setmanes. Per tant, sosté que es genera una "absoluta" indefensió als imputats, ja que tampoc es podrà discutir en cap altre moment processal. És en aquest punt on els advocats afegeixen que també és genera indefensió en desconèixer les quanties que s'han d'avalar, perquè la responsabilitat entre els imputats és solidària.



Per últim, asseguren que es vulnera clarament la presumpció d'innocència, quan la magistrada prejutja la concurrència de dol, culpa o negligència greu per part dels imputats en assumir que van actuar amb voluntat i mala fe. Apunta que ho fa en un acte definitiu ja que fa servir aquest prejudici per estimar que això els exclou de l'àmbit d'aplicació del decret llei. La defensa assegura que aquest fet "contamina greument" l'objectivitat i la imparcialitat que després ha de jutjar els fets.

ERC va pagar dos dels 5,4 milions d'euros reclamats

El Tribunal de Comptes va imposar fiances a 34 exalts àrrecs de la Generalitat dels governs d'Artur Mas i de Carles Puigdemont per valor de 5,4 milions d'euros per l'acció exterior de la Generalitat. El Govern va crear al juliol un fons governamental de 10 milions d'euros per evitar els embargaments, que finalment la setmana passada va ser tombat pel mateix tribunal. Llavors ERC va pagar dos dels gairebé cinc milions i mig d'euros. Concretament, es va fer càrrec d'aquells que formaven part del Govern el 2016 i el 2017, inclòs l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.