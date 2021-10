ERC paga la fiança de tots els ex alts càrrecs  que van estar al Govern entre el 2016 i 2017, inclòs Puigdemont

Esquerra Republicana de Catalunya ha pagat dos dels gairebé cinc milions i mig d'euros que el Tribunal de Comptes reclama com a fiança a la trentena d'ex alts càrrecs de la Generalitat expedientats per l'acció exterior del Govern durant els anys 2011 i 2017 per promocionar el procés independentista. Concretament, el partit que presideix Oriol Junqueras s'ha fet càrrec d'aquells que formaven part del Govern el 2016 i el 2017, inclòs l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Fonts dels republicans asseguren que el partit s’ha vist obligat a actuar amb la màxima celeritat a causa de l'activació d'urgència que ha fet el Tribunal de Comptes respecte a l'execució de les multes. Així, per evitar l’afectació personal i familiar de desenes de persones i, en coordinació amb la resta d’organitzacions afectades, Esquerra, "amb un gran esforç de l’organització i la militància", ha pogut avançar part de l’import que el tribunal exigeix.

Concretament, segons aquestes mateixes fonts, ha pogut avançar la part corresponent a les despeses imputables a totes les persones que van tenir responsabilitats de govern entre 2016 i 2017. Altres afectats estan dipositant béns immobles amb el mateix objectiu, evitar l’afectació personal, però es desconeix si podran servir per a que el tribunal aturi els embargaments, "vista l'arbitrarietat i la celeritat amb què actua el Tribunal de Comptes", asseguren des d'ERC.

Per tot això, Esquerra Republicana fa una crida "a la solidaritat per poder fer front a aquest nou atac venjatiu, que malgrat es personalitza en representants públics, afecta i és un atac a tot el moviment independentista". "És un escàndol i és vergonyosa l’actuació del Tribunal de Comptes, un òrgan polititzat que persegueix el moviment independentista amb una cacera econòmica sense precedents, una forma més de repressió i fins i tot extorsió econòmica", afegeixen els republicans.

"És molt greu que el Tribunal de Comptes actuï sense acceptar cap termini per dipositar els pagaments i és inacceptable i vergonyós que els embargaments siguin imminents. Per això les defenses dels afectats presentaran recurs a totes les instàncies possibles i activaran tots els instruments legals a l’abast per denunciar i revertir aquesta injustícia. Però la prioritat ara és evitar els embargaments", aseguren les fonts de la direcció d'ERC.

Els dirigents d'ERC recorden que s'ha fet coincidir la decisió del Tribunal de Comptes amb el segon aniversari de la sentència del Procés però que a més s'ha sabut que s’obre un nou procediment penal d’instrucció al Jutjat nº18 que fa referència a les despeses d’Exteriors que estan al propi Tribunal de Comptes.