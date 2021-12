Els Mossos defensen el compliment dels protocols en la mort d'una persona després d'un tret amb una pistola tàser

Un home que va ser reduït pels Mossos d'Esquadra amb una pistola tàser a Badalona i aquest cap de setmana passat va morir a l'hospital segons han confirmat fonts policials. Segons s'ha pogut saber ara, agents del cos van haver d'utilitzar la pistola davant l'estat d'alteració de l'home, que estava molt agressiu. De fet, va ser la mateixa família la que va avisar la policia. Les mateixes fonts han assegurat que l'arma es va utilitzar complint els protocols establerts. L'home va ingressar conscient a l'hospital i va morir posteriorment. Ara s'està estudiant si hi ha relació de causa i efecte entre la mort de l'home i l'ús de la pistola tàser. En cas de ser atribuïble a l'arma elèctrica seria la primera mort a Catalunya d'aquest tipus.

Segons expliquen fonts dels Mossos la presència policial al domicili particular de la família es va realitzar a requeriment d'un dels pares de la víctima que va alertar que estaven patint un episodi de violència per part del seu fill i que havia que agafat dos ganivets de grans dimensions.



Els agents van accedir a l’interior de l'habitatge des de la casa del veí ja que la porta estava bloquejada. Segons els Mossos, la víctima no va atendre a les repetides indicacions de deposar la seva actitud i "davant del perill imminent que implicava tant per a la pròpia família com pels agents es va fer ús del dispositiu conductor d’energia, coneguda com a pistola tàser.

L’ús del dispositiu conductor d’energia (DCE), segons les fonts policials, es va fer per part dels Mossos seguint els protocols. "Es va avisar prèviament que es procediria a utilitzar l’arma i es va fer servir després que la persona seguís amb l’actitud amenaçant amb ús de ganivets", segons asseguren i ha certificat l'avaluació interna de la Divisió d’Avaluació de Sistemes (DAS).

El presumpte agressor va ser traslladat estable a l’hospital i va morir a les 24 hores dies després per una aturada cardíaca. S'està a l'espera del resultat de l'autòpsia per dictaminar quin és el motiu de la mort i si la descàrrega de la pistola ha estat el detonant. Si es confirmés aquesta hipòtesi seria el primer mort per pistola tàser a Catalunya. El Centre Irídia de defensa dels drets humans ja va alertar que aquesta arma podia tenir conseqüències mortals quan els Mossos la van incorporar al seu equipament.

"En el moment de l’actuació, la persona estava molt violenta, i a la policia ja li constaven antecedents de violència i actuacions policials equivalents" relata l'informe policial. L’actuació està íntegrament enregistrada tal com marca la normativa que obligar a gavar l'actuació un cop desenfundada la pistola tàser. El cas que porta la divisió d'investigació criminal dels Mossos està judicialitzat.