La Policia Nacional no estarà obligada a gravar les actuacions quan utilitzi pistoles Taser

El segon tret sempre serà pitjor que el primer. Si d'aquí uns mesos vostè queda en la mira d'una arma Taser de la Policia Nacional, en un primer moment cauran sobre el seu cos 22 polsos elèctrics per segon. En cas que l'agent torni a disparar, la intensitat es multiplicarà per dos. Així és la tecnologia Smart Performance que porten aquestes pistoles, que també ofereixen la possibilitat de gravar-ho tot en vídeo. No obstant això, a Interior no ho veuen "obligatori" ni tampoc "necessari".



Ja falta relativament poc. Segons va anunciar la Direcció General de Policia en l'última reunió amb els sindicats, està previst que a l'octubre arribi la primera remesa de pistoles Taser del model T7 adquirides a la UTE formada per les empreses Axon i Nidec. En total, la Policia Nacional rebrà mil armes elèctriques de manera escalonada.

En una resposta escrita enviada al diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu –qui havia consultat a l'Executiu espanyol si els agents que portin Taser "portaran càmeres policials"–, Interior assenyala que "no és obligatori, ni necessari, que amb caràcter general els agents policials que portin una arma com la referida en la pregunta portin càmeres, ja que existeixen altres sistemes que poden determinar la traçabilitat de l'ús d'aquests dispositius sense necessitat d'afectar els drets fonamentals, a la protecció de dades o la intimitat de les persones".



En tal sentit, assenyala que "pel que fa al protocol d'ús de càmeres es podrien arribar a utilitzar en supòsits específics", cosa que, en qualsevol cas, "hauria d'adequar-se a la normativa reguladora d'aplicació vigent". "En el nostre ordenament, la utilització de càmeres de vídeo en aquests supòsits estarà presidida pel principi de proporcionalitat, en la seva doble versió d'idoneïtat i d'intervenció mínima", afegeix.

Segons consta en la descripció de les pistoles Taser disponible en la pàgina web de l'empresa Nidec, aquestes armes porten incorporada la tecnologia necessària "per activar de manera automàtica les càmeres policials Axon Body 2 i altres dispositius". De fet, el diari El Independiente va informar el passat 20 de maig que l'UTE formada per Axon i Nidec també va oferir 150 càmeres corporals que s'activaran abans de l'inici de la intervenció. No obstant això, aquestes dades no consten en la resposta oferta a Iñarritu.



En aquest document, Interior destaca que "en l'actualitat la Guàrdia Civil disposa de 1.736 càmeres de vídeo portàtils i la Policia Nacional de 150 càmeres personals". "Ateses les disponibilitats pressupostàries, i a les necessitats operatives de les diferents Unitats de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, està prevista l'adquisició de noves càmeres de vídeo, tant per a la renovació com per a l'augment de l'actual dotació", apunta.

Els GEO ja graven

Fonts policials van explicar a Público que les unitats especials "graven les seves intervencions". De fet, els membres dels Grups Operatius Especials de Seguretat (GOES) i del Grup Especial d'Operacions (GEO) "porten càmeres gopro al casc". Per part seva, les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) solen emprar càmeres per a gravar les càrregues policials, encara que en aquest cas no tots els agents porten cambres incorporades, sinó que la tasca de registrar el que passa queda en mans del cap de grup o d'un altre integrant amb aquesta funció específica.

En la seva resposta a Iñarritu, Interior va destacar precisament que la "utilització de càmeres de vídeo per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics" està ja regulada per l'article 5 de la Llei orgànica 4/1997, on s'enumeren "els requisits legals d'utilització dels dispositius d'enregistrament mòbils".



"Tot això sense perjudici del seu ús en situacions o actuacions de recerca delictiva emparades per la Llei d'Enjudiciament Criminal, l'àmbit d'aplicació del qual no és el referit anteriorment i el règim del qual queda circumscrit a aquesta norma processal penal", agrega en la seva resposta.

En aquest sentit, Iñarritu creu que "per transparència i precaució" la Policia hauria d'utilitzar càmeres en totes les seves actuacions amb pistoles Taser. "Crec que seria necessari, tenint en compte que aquesta tecnologia està preparada per unir-se a una càmera", va afirmar a Público.



El representant d'EH Bildu va subratllar que "vista la seva perillositat hipotètica", si les noves armes elèctriques "estan preparades per ser dotades d'una càmera, haurien de portar-la". Iñarritu va recordar a més que "hi ha crítiques d'organitzacions com Amnistia Internacional, que exigeixen uns protocols clars d'utilització" entorn d'aquesta mena de material.