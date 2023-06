Els Mossos desallotgen una nau on malvivien migrants a Badalona en l'arrencada d'Albiol com a alcalde

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dilluns una trentena de persones migrants d'una nau ocupada de l'avinguda Alfons XIII de Badalona. L'operatiu s'ha tancat passades les cinc de la tarda i la policia catalana ha indicat que ja no queda ningú a l'edifici.

L'acció s'ha dut a terme a primera hora del matí, per bé que després alguns dels ocupants han tornat a entrar a l'immoble per recuperar les seves pertinences. Els Mossos també han assegurat que s'ha fet sense incidències destacables, per bé que han afegit que la Guàrdia Urbana del municipi ha fet algun detingut.

En concret, des de l'Ajuntament de Badalona han informat que en total la policia municipal ha detingut tres persones en el marc de l'operatiu de desallotjament. A una se l'acusa d'haver causat destrosses a vehicles, mentre que les altres dues han estat detinguts després que s'haguessin embrancat en una baralla entre elles.

Segons El Periódico, citant fonts dels Mossos d'Esquadra, també hi ha hagut resistència activa per part d'alguns afectats. El govern municipal també assegura que les persones de la nau són conflictives i provoquen diverses molèsties als veïns.

El desallotjament, fet per orde judicial, ha coincidit amb el segon dia de mandat del nou alcalde del municipi, Xavier Garcia Albiol. El líder popular ha presentat avui mateix la seva estructura de govern municipal.

La nau feia anys que estava ocupada per diversos migrants que hi malvivien. Alguns d'ells van patir l'incendi que a finals de 2020 va cremar l'indret, on van morir quatre persones.