Els moviments socials tornen lentament als carrers per exigir una sortida social a la crisi

Els moviments socials desperten a poc a poc de la letargia imposada per la pandèmia. La convocatòria 'La vida abans del capital' ha mobilitzat aquesta tarda a desenes de persones en diferents places del país. A Barcelona, on hi havia catorze punts de concentració diferents, unes 50 persones s'han trobat en plaça Universitat per a "recuperar els carrers". Denuncien la situació de crisi generalitzada i "la pobresa desmesurada a la qual aboca l'Estat".

Respectant les mesures de distanciament, Carmen s'ha unit a les 20 h amb altres amigues a la manifestació "per a començar a escalfar motors". Creu que els problemes socials i econòmics s'han accentuat amb l'epidèmia del coronavirus i reivindica una sanitat pública de qualitat. "Les privatitzacions han agreujat la precarietat que ja vivíem" diu darrere la mascareta. Ha decidit canviar el balcó pel carrer.

Encara que no hi ha hagut lectura de manifest, els organitzadors han llançat propostes des del seu web per a pal·liar la crisi econòmica. Entre elles, demanen la prohibició d'EROS, ERTOs i acomiadaments a empreses amb beneficis, l'augment del salari mínim i la reducció de la jornada laboral. També plantegen una prestació econòmica garantida a totes les persones sense ingressos i garantir pensions dignes, deslligades de la cotització. Exigeixen també una pujada d'impostos a les rendes altes i la creació de nous impostos al gran capital i les grans fortunes.

Convocatòria diversa

Són diferents moviments socials qui convoquen aquestes concentracions, des de les xarxes de suport mutu als CDR. A Universitat es barrejaven crits de "retallar la sanitat és assassinar" amb "llibertat preses polítiques". Algunes manifestants portaven armilles grogues amb el missatge "us volem a casa" mentre corejaven "menys militars, més sanitaris". Encara que la convocatòria no reclama oficialment la independència de Catalunya, molts dels participants uneixen les seves reclamacions per més drets i llibertats a l'autodeterminació.

La distància personal facilitava contar manifestants, al voltant de 50, però també rebaixa l'adrenalina que acostuma a acompanyar les reivindicacions socials. Els càntics tan sols es repetien dues vegades. "És una situació anòmala" la descriu Cristian, veí de l'Eixample Esquerre, que ha vingut amb la seva samarreta d'Antifeixistes. S'ha assabentat de la convocatòria per les xarxes socials.

Després d'un sonor aplaudiment, els concentrats que havien format files per a mantenir la distància entre ells, han emprès la marxa cap a Plaça Espanya per la Gran Via. "Aprofitem l'hora de fer esport", comenta somrient Anna, de seixanta-cinc anys. "Porto des dels 17, que encara vivia Franco, en les lluites socials" diu orgullosa. A la seva samarreta va enganxat un cartell: "En el segle XXI i demanant drets i llibertats. És una dictadura".

Enfront del relatiu èxit de la manifestació, Anna es consola perquè creu que almenys han començat a mobilitzar-se al ritme de la desescalada. Recorda notícies que han sortit durant la fase més dura del confinament, com que la Generalitat pagaria a la sanitat privada 43.000 euros per cada pacient de coronavirus que ingressés en l'UCI. "Que això succeeixi mentre hi ha gent fent cues cada vegada més llargues perquè no té per a menjar, és una vergonya", declara indignada.

L'estat d'alarma ha desencadenat una crisi que ha colpejat durament a la classe treballadora, especialment a les dones i migrades, segons els organitzadors. Acusen el Govern, les administracions i la policia de posar "una vegada més els interessos dels poderosos per sobre dels de la gent i afavorir a grans empreses i multinacionals". També consideren que ha augmentat la repressió i la suspensió de drets i llibertats.

La marxa cap a Plaça Espanya ha avançat envoltada per fins a quatre cotxes de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. "A nosaltres ens segueixen, a la ultradreta no", es queixava l'Anna. El dimarts passat, la concentració en la plaça de la Vila de Gràcia va acabar amb una detenció i diverses identificacions. La crida a la mobilització es repetirà cada dimarts a les 20h.