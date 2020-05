El Govern planteja manifestacions estàtiques, en carrers de vint metres d'amplada i amb pancartes individuals

El Departament d'Interior, encapçalat pel conseller Miquel Buch, ha proposat una sèrie de mesures per tal de garantir que es puguin celebrar manifestacions durant l'estat d'alarma, que demà seran aprovades al Procicat i restaran a l'espera del vist-i-plau del Govern espanyol, qui en té les competències actualment. Les mesures proposades inclouen que les manifestacions es puguin celebrar però siguin estàtiques, sense desplaçaments, es duguin a terme en carrers d'almenys 20 metres d'amplada i no s'utilitzin pancartes o altres elements d'ús compartit. Tots els manifestants hauran de dur mascareta, a més d'estar a dos metres de distància uns dels altres.

"L'estat d'alarma en cap cas pot laminar el dret a la manifestació"

"L'estat d'alarma en cap cas pot laminar el dret a la manifestació", ha afirmat Buch en la roda de premsa telemàtica en què ha presentat les mesures. Per això, la proposta d'Interior "va en la línia de garantir manifestacions, que són un dret fonamental, però adaptades a la situació que vivim". Buch ha apuntat que no hi ha cap previsió de limitar el total de manifestants, sinó que això vindrà donat per la capacitat de l'espai.

Buch ha mencionat el cas de ciutats com Lisboa, Jerusalem, Stuttgart o Berlín, on alguns ciutadans s'han manifestat, i ha subratllat que els catalans també han de poder-ho fer. Preguntat per si l'anunci d'aquesta mesura tenia alguna relació amb les imatges que s'han vist els últims dies a Madrid, on algunes desenes de veïns del barri de Salamanca s'han manifestat contra el govern de Pedro Sánchez sense respectar el confinament ni la distància social, Buch ho ha negat i ha dit que porten setmanes treballant-hi. "Des del principi [de l'emergència sanitària] hem estat preocupats per això", ha dit. Tot i això, sí que ha posat de relleu que en cap cas aquestes protestes respectaven les mesures que proposa ara el Govern.

La fase en què es trobi el territori no influiria en la possibilitat de celebrar manifestacions

"El que és difícil és dir que la gent pot treballar, pot comprar, i no es pot manifestar", ha assenyalat el conseller, que no ha volgut entrar en si aquestes mesures facilitarien la celebració d'una manifestació per la Diada. "Ho veig molt enllà", ha dit.



Si les propostes són aprovades, tots els catalans es podrien manifestar, independentment de la fase en què es trobi el seu territori. Interior buscarà "la solució més adequada" per garantir el compliment de les mesures, adaptant els dispositius policials d'una manera que Buch no ha concretat.