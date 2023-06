Els nous trens de Rodalies no entraran en servei fins al 2025

Els nous trens de Rodalies no començaran a circular fins al 2025. En total, n'entraran en funcionament 101. Tindran capacitat per a 900 passatgers, uns 200 més que els actuals, 100 metres de longitud i sis cotxes, amb dos de centrals que tindran dos pisos. Seran més accessibles i disposaran de fins a 12 portes per cada costat, fet que agilitzarà l'entrada i sortida dels passatgers i reduirà el temps d'aturada.

Així ho han anunciat aquest dijous la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i el president de Renfe, Raúl Blanco, en una visita a la planta d'Alstom, responsable de fabricar part d'aquests nous combois. L'anunci arriba després de diverses avaries consecutives que han reactivat de nou el debat del traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat.

La previsió de Renfe és que durant tot el 2024 es puguin superar els processos de proves i homologació dels trens, per tal d'entrar en servei a principis del 2025. S'expediran mensualment en lots de quatre unitats.

Més capacitat

Els nous vagons dels trens de Rodalies estan dissenyats perquè les entrades i les sortides de passatgers siguin més àgils. Actualment, els trens transporten entre 600 i 700 persones i els nous combois en podran cabre unes 900, i fins a 1.800 en doble composició en hora punta. També es preveu més espai per a bicicletes i cotxets infantils, endolls USB i connexió wifi.



Segons dades de Renfe, el servei de Rodalies opera actualment amb 270 combois. D'aquests, se'n substituiran 56. L'operadora començarà a canviar els trens més antics, que tenen entre 20 i més de 30 anys, i que operen principalment a l'R2 i al serveis regionals de Tarragona i Terres de l'Ebre. A mesura que avanci el desplegament dels nous trens, se n'incorporaran a totes les línies "on sigui necessari". Quan culmini la implantació d'aquest nou model, Renfe calcula que hi haurà en circulació 315 trens.

Les avaries continuen

L'anunci de nous trens s'ha fet en una setmana marcada, de nou, per diverses avaries en la xarxa ferroviària de Rodalies. El dimarts, la línia R3 de Rodalies va registrar retards de 25 minuts de mitjana com a conseqüència d'una avaria de senyalització a l'estació de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).

Fa tot just una setmana, aquesta mateixa línia va quedar tallada per un problema elèctric a la catenària. Més d'un centenar de passatgers van quedar atrapats a l'interior d'un comboi entre Manlleu i Torelló i els Bombers van haver-los d'evacuar. El servei entre aquestes dues poblacions va romandre tallat durant 16 hores i Renfe va habilitar un servei de transport alternatiu per carretera.