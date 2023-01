Els Reis d'Orient arriben als pobles i ciutats de tot Catalunya

Milers de nens i nenes d'arreu de Catalunya han sortit aquesta tarda a rebre els Reis Mags d'Orient i els seus patges, que tenen encomanada la missió de portar alegria i felicitat a totes les cases en forma de regals. És una de les nits més màgiques de l'any per als més petits, i el moment de baixar al carrer per rebre els Reis es converteix en el detonant que marca l'inici d'unes hores molt especials.

A Barcelona la festa ha començat d'allò més d'hora. Els Reis d'Orient han arribat al port de la ciutat a les 4 de la tarda amb el pailebot de Santa Eulàlia, i allà s'han trobat amb una multitud de nens i nenes que els esperaven amb la il·lusió de cada any. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha rebut, al Portal de la Pau, a Ses Majestats i els tres patges que els acompanyaven, i els ha fet entrega del pa, la sal i la clau màgica de la ciutat, que obre les portes de totes les cases.

Els Reis d'Orient amb la clau màgica de Barcelona. — Pere Francesch / Quim Vallès / ACN

En aquesta trobada amb els Reis, l'alcaldessa ha aprofitat per explicar que els més petits de Barcelona demanen als adults que han de cuidar més el planeta i els animals i no han de contaminar ni l'aire ni l'aigua, i que és necesari "un món més just, on ningú passi gana i on tothom tingui un plat a taula i una casa i no el facin fora de casa".

El rei Melcior, que tenia una retirada a l'escriptor Alejandro Palomas, i anava acompanyat de Gaspar, amb una especial semblança al regidor d'ERC Jordi Coronas, i de Baltasar, amb un rostre semblant al de l'activista Omar Diatta, s'ha expressat en la mateixa línia. El rei de la barba blanca ha volgut deixar clar als infants que junts aconseguirem que "ningú quedi sense casa, sense un plat a taula ni una abraçada sincera. Aquesta nit sou vosaltres els que porteu la màgia del Nadal, la feu vosaltres, és vostra".

Després d'això, la gran cavalcada ha començat a circular pels carrers de Barcelona, amb inici a l'avinguda del Marquès de l'Argentera i final a la Plaça d'Espanya. Milers de nens i nenes han pogut saludar els tres reis, i també als patges que han desfilat per la ciutat, com la patge Estel, que ha lluit una carrossa il·luminada amb llums LED al ritme de la música.

Altres cavalcades especials de Catalunya

Barcelona no ha sigut la única localitat on la cavalcada dels Reis ha tingut un encant especial. També ha sigut el cas de Lleida, per exemple, que ha comptat amb la presència inesperada d'uns ietis que han animat la festa. O de l'Hospitalet de Llobregat, on s'ha viscut una pluja de caramels.

Altres novetats en indrets del territori català han estat les xocolatines que els patges repartien a Girona, de xocolata blanca, amb llet o negra, en funció del Rei preferit de la canalla. O el trenet de llum de Cerdanyola del Vallès, que s'ha passejat per entre mig de la multitud que esperava els protagonistes de la festa.