Les 6 cavalcades de Reis més especials de Catalunya

S'acosta una de les nits més màgiques de l'any, el 5 de gener. La il·lusió ja s'esbossa a les cares dels més petits de la casa i els Reis d'Orient cada vegada estan més a prop de les nostres cases.

Els Reis Mags es podran veure en cavalcades d'arreu de Catalunya, entre les quals en destaquen algunes de més especials. Habitualment cadascú segueix la del seu poble o ciutat, però us fem sis propostes per si voleu aprofitar el cap de setmana llarg per fer una escapada.

Cavalcada de Reis de Sant Vicenç dels Horts

Amb més de 125 anys d'història (neix l'any 1896), la Cavalcada de Reis de Sant Vicenç dels Horts és una de les més antigues de Catalunya. En aquesta localitat, reis i patges recullen les cartes dels més petits de la casa a l'escenari Reial, que s'ubica habitualment a l'ajuntament. Amb la feina feta, ressegueixen el recorregut pels carrers i places de la població.

La rebuda dels Reis tindrà lloc a la Casa de la Vila, el dia 5 a les 18 hores, i hi haurà la recepció de cartes i l'alcalde lliurarà la clau màgica que obre totes les portes. A les 20 hores, la cavalcada sortirà de la plaça de la Vila.

Festa dels Reis d'Igualada

Comparteix amb Sant Vicenç el fet de ser una de les més antigues de Catalunya. La Festa dels Reis d'Igualada és una Festa Patrimonial d'Interès Nacional.

La Festa dels Reis d'Igualada. — Reis Igualada

Recorre els carrers de la ciutat amb un desplegament espectacular. Tant és així que els patges reparteixen regals utilitzant llargues escales de colors, amb les quals accedeixen als balcons i les finestres de les cases. El dia 5 de gener, a partir de les 6 de la tarda, arribada de la cavalcada de ses majestats els Reis d'Orient a Igualada.

Els Reis Mags arriben en vaixell a Tarragona

A Tarragona els Reis d'Orient hi arriben per mar, en vaixell, com passa en altres localitats costaneres. L'especial barri del Serrallo rep també de forma especial als mags: els reben les sirenes dels vaixells i les barques del port, així com ho fan un total de 21 salves pirotècniques. Un cop ancorats, els Reis comencen la seva ruta pels principals carrers de la ciutat.

A les 18.15 hores es preveu l'arribada per via marítima a la ciutat de Ses Majestats. Tot seguit, té lloc el parlament de benvinguda als Mags. Un cop acabat hi ha els focs artificials i, ja a les 19 h, des del carrer Reial, comença la Cavalcada dels Reis Mags. Cap a les 20.30 h, es preveu l'arribada a la plaça de la Font, amb tot el protocol que segueix.

La Cavalcada de Reis de Taradell

L'arribada dels Reis Mags a Taradell també és molt especial: el so de les sirenes de les antigues fàbriques tèxtils de Vapor i de Tint indiquen l'inici de la cavalcada de la localitat. Els Reis d'Orient són rebuts per la població amb atxes de barballó, unes grans torxes de foc que serveixen per atraure els reis cap al poble i guiar-los en el seu camí cap a les cases. Una altra tradició ben particular.

La cavalcada recupera el seu format habitual, però modifica el recorregut habitual. L'arribada es farà a les 18:30 hores, i l'adoració es farà davant l'església de Sant Genís a les 19 hores. Després del seguici, recepció i discurs de Ses Majestats, al balcó de la Casa de la Vila, a partir de les 20 hores.

La rebuda dels Reis a Núria i Queralbs

Per terra, mar… i sobre la neu! Al santuari de Núria els reis hi apareixen esquiant en mig d'un espectacle fora de mida, a través del bosc. Els nens hi arriben utilitzant el tren cremallera que surt de Queralbs. Amb les cartes entregades, tots plegats tornen a baixar al poble i reis i patges recorren la localitat amb les seves carrosses. Els Reis d'Orient viatgen en un vagó que és una peça històrica, reservada per a comptades ocasions.

Habitualment, el trem cremallera des de Queralbs a Núria comença a circular passades les 16 hores. L'arribada dels Reis Mags es preveu entre les 18 i les 18:30 h, mentre que a partir de les 19:30 h acostuma a sortir el tren cremallera fins a Queralbs amb els Reis Mags.

L'arribada dels Reis Mags a Barcelona

En aquesta llista no pot faltar una de les cavalcades més multitudinàries de Catalunya, la de Barcelona, que recorrerà els carrers de la capital catalana durant la tarda i nit del dia 5 de gener. I ho farà estrenant recorregut.

El seguici reial es posarà en marxa a les 18.00 hores per fer un recorregut des de l'avinguda del Marquès de l'Argentera (amb passeig de la Circumval·lació) fins a la Font Màgica de Montjuïc, a l'avinguda Reina Maria Cristina. Enguany no es preveuen aforaments limitats. Abans, a les 16.00 hores, ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran un any més a la plaça del Portal de la Pau amb el pailebot Santa Eulàlia.