Tots els detalls de les cavalcades de Reis de les principals ciutats catalanes

Els pobles i ciutats de Catalunya ja ho tenen tot preparat per rebre Ses Majestats els Reis d'Orient la tarda d'aquest dijous. Alguns arribaran pedalejant, altres en tren i fins i tot per mar, a bord d'un vaixell. Sigui com sigui, ho faran sense mascareta ni restriccions i amb les tradicionals cavalcades que cada any inunden els carrers i avingudes de llum, màgia i caramels.

T'expliquem tots els detalls de l'arribada dels Reis Mags a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, així com les novetats en els recorreguts de les cavalcades de les principals ciutats catalanes.

Canvi de recorregut a Barcelona

Una dona amb un infant observant l'assaig de la cavalcada de Reis de Barcelona. — Pilar Tomás / ACN

La de Barcelona és la cavalcada més multitudinària de totes. Enguany, a més, estrena sis carrosses, un nou recorregut -que no passarà per la Via Laietana, actualment en obres- i recupera els caramels després dels anys de pandèmia.

Aquest any, el recorregut sortirà de l'avinguda del Marquès de l'Argentera i a fi d'evitar les obres de la Via Laietana, seguirà pel Passeig de Colom fins a l'Avinguda Paral·lel, per on la comitiva girarà fins a la ronda de Sant Pau. Recte amunt, enllaçant amb el carrer d'Urgell, acabarà connectant amb el carrer Sepúlveda, des d'on ja enfilarà fins al final del recorregut a la Plaça d'Espanya.

Com sempre, Ses Majestats arribaran per mar a bord del Paliebot Santa Eulàlia, a temps per recórrer els carrers de Barcelona a partir de les sis de la tarda i acabarà sobre les nou del vespre amb un gran espectacle. La cavalcada es podrà seguir en directe per TV3 i Betevé.



Carrosses impulsades per pedals a Girona

Imatge d'arxiu dels Reis Mags a la cavalcada de Girona. — ACN

A Girona, els Reis d'Orient faran gairebé la meitat del camí a peu i i la resta en carrosses impulsades per pedals. Entre les novetats d'enguany, s'avança l'horari del campament reial a la Devesa, començarà a tres quarts de quatre de la tarda; s'incorpora una nova comitiva a la cavalcada, la dels pastors; i hi haurà patges amb llengua de signes. El recorregut serà el mateix que el de l'any passat: sortirà del Camp de Mart i s'acabarà a La Copa.

La cavalcada començarà a les sis de la tarda. Sortirà des de la Devesa, enfilarà Caterina Albert fins a les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana, des d'aquí enfilaran cap a la de Joan Brossa, agafaran la ronda Pare Claret i el carrer Joan Maragall, i enllaçaran amb la plaça Catalunya i Sant Francesc. Aquí deixaran les carrosses i faran l'últim quilòmetre a peu des de Santa Clara, la plaça Independència, l'avinguda Ramon Folch i l'esplanada de La Copa, on hi haurà l'acte final, sobre les nou del vespre.

A diferència dels anys prepandèmia, els cavalls que abans les tiraven ara s'han substituït per un sistema de pedals.

Els Reis arriben en tren a Lleida

A Lleida, està previst que Ses Majestats arribin quan passin cinc minuts de les cinc de la tarda en tren, a l'estació de Lleida-Pirineus. A les sis començarà la cavalcada des de la plaça Ramon Berenguer IV. Continuarà per rambla Ferran, l'avinguda Francesc Macià, l'avinguda Blondel, l'avinguda de Madrid, la plaça d'Espanya i de nou l'avinguda Blondel fins a arribar davant de la Paeria.

A les vuit del vespre pujaran fins al balcó de la Paeria i les autoritats municipals els lliuraran les claus de la ciutat. Aquest any, com a novetat, al llarg del recorregut hi haurà espais inclusius senyalitzats.



A Tarragona, per mar

Els Reis Mags d'Orient saludant els tarragonins. — Ajuntament de Tarragona / ACN

A Tarragona, Ses Majestats també arribaran en vaixell al barri marítim del Serrallo. Està previst que ho facin a les 18:15 hores, just quan sonin les sirenes dels vaixells i les barques del port. Aquest any, l'arribada dels Reis anirà acompanyada d'un espectacle de focs artificials.

El recorregut serà l'habitual. Sortiran del port i aniran fins a la plaça dels Infants i el carrer Reial, on començarà la tradicional cavalcada cap a les set de la tarda. L'itinerari passarà per la plaça dels Carros, el carrer Apodaca, la plaça de la Mitja Lluna, el carrer Unió, la Rambla Nova (dos tombs), el carrer Sant Agustí, Portalet i la plaça de la Font.

Els Reis aniran acompanyats de la Guàrdia Urbana motoritzada, la carrossa del Fanal, la de l'Estel, la de la Sínia, la del Dromedari, la del Camell i la de l'Elefant, entre d'altres. Sobre les 20:30 hores arribaran a la plaça de la Font, on les autoritats els lliuraran les claus de la ciutat i saludaran els nens i nenes des del balcó de l'Ajuntament.