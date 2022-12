4 escapades per explorar la Catalunya interior durant les festes

Si no ets de platja ni de muntanya però durant les festes no t'agrada quedar-te a casa... tenim una solució per tu. Així començaria l'anunci d'aquest recull d'escapades que hem preparat per a trobar les millors ubicacions de les comarques interiors de Catalunya durant les festes de Nadal.

Aquí hi trobaràs un llistat amb alguns dels millors destins on pots aventurar-te en boscos, descobrir pobles que no coneixies, fer petites excursions a peu o en bicicleta i explorar algunes comarques amb racons amagats perfectes per descobrir amb la família o els amics.

Turisme familiar al Vallès Oriental

Al Vallès Oriental, a tocar de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i ben a prop del Montseny, hi ha desenes d'activitats i itineraris de muntanya per passar uns dies en família, com la ruta a peu al dolmen de Vallgorguina i l'església romànica de Santa Eulàlia de Tapioles, del segle IX. L'itinerari complet d'anada i tornada té poc més de cinc quilòmetres i es pot fer en dues hores.

També podeu fer un recorregut per descobrir la història de Caldes de Montbui, tot visitant les termes romanes de finals del segle II aC, la font del Lleó, que treu aigua a 74° de temperatura o el safareig termal de la Portalera, on encara avui es renta la roba.

Si no voleu fer grans desplaçaments però us encanta la muntanya podeu pujar el turó del Tagamanent. És una ruta senzilla i per a tota la família, però plena d'encant. Ascendint els 1.056 metres de desnivell de la muntanya, a vegades per pistes i a vegades per corriols, gaudireu d'un entorn muntanyenc i unes bones vistes, i finalment a dal podeu veure les restes de la primitiva església de Santa Maria de Tagamanent.

Els volcans de la Garrotxa

Tocant la ciutat d'Olot, en plena Catalunya interior, hi trobem el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un indret únic en el territori català, que compta amb un conjunt de 45 volcans en un estat de molt bona conservació. Els cràters del Croscat, el Montsacopa i el Santa Margarida, amb una ermita inclosa dins la copa del volcà, són les joies de la corona de la zona, i els podreu visitar fent un petit recorregut que us ensenyarà les entranyes de la muntanya.

La Garrotxa és un entorn ideal per passar-hi uns dies en família, meravellant-vos amb l'encant de ciutats com Olot i de petits pobles atrapats en el temps com Besalú i Castellfollit de la Roca, un indret de postal construit a sobre d'un penya-segat. Allà, podeu pujar al campanar de l'Església Vella, que compta amb unes vistes més que privilegiades de tota la vall.

I ja que esteu per la zona, un altre racó que heu de visitar sí o sí és la Fageda d'en Jordà, un bosc de faig que t'atrapa per la seva inmensitat. La fageda ha crescut a partir de les llengues de lava del volcà Croscat, i es troba a 500 metres sobre el nivell del mar, un fet inusual perquè aquest tipus d'arbres solen crèixer a partir dels 1.000 metres. Els senderistes poden fer una passejada a peu, en bici o en carro de cavalls pel bosc, en varis itineraris que es poden combinar amb la visita als volcans.

El Penedès, terra de vins i castells

Les terres del Penedès són mundialment reconegudes per ser el cultiu d'alguns dels vins més importants del país, però la comarca amaga molts altres racons dignes d'explorar. A regió hi ha alguns dels castells més ben conservats del territori. Un d'ells és el Castell de Castellet, al municipi de Castellet i la Gornal, declarat bé cultural d'interès nacional, tot i que si voleu passejar una mica també podeu veure el Castell de Subirats, de l'any 917.

Just a sota el Castell de Castellet s'hi troba el Pantà de Foix, al límit de la comparca amb el Garraf. Pels voltants del pantà hi ha infinitat de rutes senzilles per fer senderisme, i tot fent una volta a l'embassament podreu visitar la Font d'Horta i l'observatori d'aus, des d'on podreu observar alguns dels ocells aquàtics que viuen al pantà.

Veremadors al Penedès l'estiu de 2022. — Gemma Sánchez / ACN

No podeu marxar del Pendès sense haver fet alguna activitat relacionada amb les vinyes i el vi. Us proposem que visiteu les bodegues de Sant Pau d'Ordal, que organitzen visites guiades per descobrir quin és el procés d'elaboració del vi i la verema. També podeu aprofundir en la creació històrica del vi fent una visita al Vinseum, el museu de la cultura del vi a Catalunya.

L'entorn artístic, cultural i natural de Vic

La ciutat de Vic és el màxim exponent de la Catalunya central. Allà, un petit ecosistema de poblets amb encant envolta la ciutat dels sants, on podreu deleitar-vos passejant pel seu casc antic o prenent un cafè a la Plaça Major, a la vora del gran arbre de Nadal que s'erigeix en el centre de la plaça.

Si us interessa la història de la ciutat podeu fer una visita al Museu Episcopal de Vic, un dels reculls més ben documentats del sistema artístic medieval català, que conserva obres de pintura i escultura del període romànic i gòtic , i que ara també incorpora una nova secció digitalitzada per apropar la mostra del museu des d'una vessant tecnològica.

La ciutat de Vic, al bell mig de la plana situada a la comarca d'Osona, compta amb una gran varietats d'activitats per a tota la família al voltant de la natura. Amb un cop de cotxe us podeu plantar al Bosc de la Grevolosa, una fageda màgica amb exemplars de més de 200 anys.

Pels voltants de la zona hi podreu trobar altres ciutats i pobles interessants per descobrir, com Ripoll o Sant Joan de les Abadesses, on s'hi troba l'únic monestir femení de tot Catalunya, fundat l'any 887, una de les peces romàniques més ben conservades del territori català.