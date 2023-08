Els rescats al medi natural assoleixen xifres rècord i els Bombers reclamen prudència

Entre els mesos de juny i juliol els Bombers han fet 406 rescats al medi natural, 54 més que l'any passat, el que suposa un rècord històric. En el que portem d'any, la xifra s'enfila als 1.243 serveis, un 25% més que en el mateix període de 2022. Els Bombers atribueixen aquests increments al fet que cada cop més gent surt a gaudir de la natura i reclamen prudència per reduir els riscos.

En aquest sentit, recomanen planificar la ruta al detall, consultar la meteorologia i, el que és més important, "saber renunciar" quan les condicions o la preparació no són les idònies. "Viure la renúncia de manera positiva quan les condicions no són les millors és sinònim de victòria a la muntanya", assegura Oriol Vilalta, cap dels GRAE (Grup d'Actuacions Especials) dels Bombers.

En declaracions als mitjans de comunicació des de l'aeroport de Sabadell, Vilalta ha recordat que després de la pandèmia es va produir un "sever" increment del nombre de rescats al medi natural perquè hi va haver un "canvi de mentalitat" a la societat a l'hora de gaudir de la natura. Un increment, ha afegit, que es va mantenir estable els anys 2021 i 2022 i que enguany, en els primers set mesos, ha tornat a repuntar amb força.

De l'1 de gener a 31 de juliol, comptant operatius de recerca i rescat de persones al medi natural i el guiatge i acompanyament de persones perdudes -nou servei implantat aquest any-, el número de serveis s'ha situat en els 1.243, pràcticament el doble dels realitzats el 2019.

La majoria dels serveis, 853, són per fer rescats de persones accidentades a la muntanya, és a dir, persones que es van fer mal fent una travessa. Aquest tipus de servei representa el 59,85% dels que s'han fet aquest 2023 fins el 31 de juliol. La xifra d'accidents a la muntanya va representar el 63% del total l'any passat i el 65% el 2021.

Rutes no ajustades a les capacitats

Oriol Vilalta ha deixat clar que la majoria de serveis de rescat que fan es deuen a causes inherents a la pròpia activitat i no pas a imprudències. Aquí, ha recordat que molts accidents a la muntanya es produeixen durant al retorn al vehicle després de fer un cim. "Catalunya és un país acostumat a la natura i no trobem molta gent que s'exposi a un risc que no tocava", ha afegit.

El cap dels GRAE sí que ha detectat que molta gent vol fer rutes o activitats que no estan ajustades a les seves capacitats i que això, moltes vegades es tradueix en accidents. És per això que ha recomanat planificar molt bé les activitats i aprendre a "saber desistir" quan les condicions no són les millors. En aquets sentit, ha recordat que tot i que una ruta hagi estat planificada durant molt de temps i amb molta il·lusió, si les condicions no són les què han de ser el millor és posposar-la.