Els sindicats exigeixen concreció a Educació i amenacen de mobilitzar-se

Els sindicats exigeixen a Educació més concreció i noves propostes per revertir les retallades. Les organitzacions amenacen ara en mobilitzar-se a partir del gener si no veuen avenços significatius en aquests aspectes. Critiquen que no han rebut cap proposta concreta en la comissió de treball d'avui amb el Departament de la Generalitat de Catalunya.

Per la seva part, Educació defensa que les comissions de treball no són l'espai de negociació. S'emplacen amb les organitzacions sindicals a parlar-ne en la Mesa sectorial del 14 de novembre. I neguen que no hi hagi avenços, posant com a exemple les mesures ja acordades.



Els sindicats s'han concentrat des de les 10:30 hores d'avui davant del Departament per denunciar -diuen- que la Generalitat no està complint el seu compromís de negociació amb les organitzacions sindicals. És la primera de les mobilitzacions anunciades la setmana passada per visibilitzar que la negociació per la recuperació de les retallades no avança. La concentració era unitària: ha estat convocada per USTEC-STEs, CCOO, Intersindical-CSC, Professors de Secundària (aspepc·sps), UGT, CGT i USOC.

Els representants sindicals han insistit avui que en l'acord signat al setembre van pactar també donar-se el primer trimestre de marge per continuar negociant la resta de punts, que els van portar a les vagues del curs passat. En aquell pacte van recuperar l'horari lectiu previ a les retallades per als docents de primària i secundària. Ara, adverteixen que tornaran a sortir al carrer si no hi ha avenços a finals de desembre, quan s'acabi el primer trimestre.

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha assenyalat que el discurs "continua sent el mateix" i ha lamentat que Educació es presentés sense propostes. Segons unes declaracions recollides per ACN, no tenen "gaire esperança" de cara a la pròxima reunió de la Mesa sectorial d'educació, el 14 de novembre, i criden a la "bona voluntat" del Departament per concretar propostes.



La secretària general de CCOO Educació, Teresa Esperabé, diu que treballaran per calendaritzar la reversió de les retallades. Això no obstant, adverteix que tornaran a mobilitzar la comunitat educativa i tornaran al carrer si no s'arriben a acords abans del 31 de desembre.

Per la seva part, el portaveu del sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), Xavier Massó, ha assenyalat que estan "estancats". I exigeix a Educació propostes concretes més enllà d'"informes d'autosatisfacció", el que creu que han posat damunt la taula fins ara.

La negociació, a la Mesa

La directora general del Professorat, Dolors Collell, ha detallat que la d'avui era la darrera de les comissions de treball previstes a l'octubre. Es tracta de comissions "tècniques" on no s'hi negocia "res", ja que la negociació es fa a la Mesa.

Les pròximes reunions de la Mesa ja estan pactades i acordades en el calendari com a espais de negociació: seran el 14 de novembre i el 14 de desembre. "Aquest és el punt on estem", ha insistit la responsable.

Collell ha insistit que els sindicats ja disposen de les propostes calendaritzades per Educació i que estan recollides en un document intern. Segons ha dit, es tracta de dues propostes que tenen un impacte econòmic el 2023: la reducció de l'hora lectiva i equiparació del cos de professorat tècnic d'FP al cos de secundària amb efectes retroactius des del gener del 2021.