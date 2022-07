Els sindicats policials espanyols critiquen l’acord assolit per Elena que transfereix 49 milions per a la jubilació dels Mossos

La Generalitat i el Govern espanyol van arribar a un acord a principis de mes de juliol perquè cada any l'Estat transfereixi l'import corresponent al pagament de la jubilació anticipada del cos de Mossos d'Esquadra. L'acord negociat des del Departament d'Interior que pilota el conseller Joan Ignasi Elena, preveu que per al 2022 la dotació serà de 49 milions d'euros.

Aquesta setmana el Consell de Ministres ha aprovat transferir aquests 49 milions d'euros a la Generalitat per a la jubilació dels Mossos d'Esquadra.



Ara, la decisió ha indignat els sindicats Jupol i SUP, que han carregat contra l'aprovació de la transferència per part del Govern espanyol.

Una partida, segons Jupol, que suposa "una nova manca de respecte del Govern espanyol a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil", que no fa més que demostrar que "el camí elegit per aquest executiu és en direcció contrària a l'equiparació salarial".

Crítiques del sindicats policials espanyols

El secretari general d'aquest sindicat, Aarón Rivero, ha qualificat l'anunci d'"autèntica falta de vergonya de l'Executiu estatal" i ha afegit que "suposa una nova manca de respecte a tots els policies nacionals i guàrdies civils". Per Rivero aquest anunci torna a demostrar que "l'Executiu estatal està venut als partits independentistes, als quals concedeix sense dir ni piu qualsevol pretensió amb l'únic objectiu de conservar les seves butaques al Govern".

Rivero ha manifestat que "la diferència entre la nòmina d'un Policia Nacional i d'un Mosso d'Esquadra és d'uns 600 euros al mes". Una quantitat que assegura "s'incrementa fins a 900 euros en el cas dels agents jubilats o prejubilats".



En paral·lel, el portaveu del Sindicato Unificado de Policía, Pablo Pérez, ha mostrat malestar per aquest anunci de l'Executiu de Pedro Sánchez, amb el qual assegura que "l'únic que s'aconsegueix és augmentar les bretxes salarials entre les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i les policies autonòmiques ".