Els sindicats de presons convoquen una vaga el 26 d'abril i l'11 de maig, en plena campanya electoral

Els sindicats dels treballadors de les presons han convocat vaga per al 26 d'abril i per a l'11 de maig coincidint amb l'inici de la campanya per a les eleccions al Parlament del 12-M i amb la jornada de reflexió. CSIF, Intersindical, Acaip, UGT, IAC-CATAC i CCOO consideren que la destitució del director de la presó Mas d'Enric anunciat aquest dimecres equival al sacrifici d'un "peó" per "protegir figures més rellevants", en referència a la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

Els sindicats lamenten que aquesta estratègia "evidencia que els objectius electorals sembles tenir prioritat per damunt de la voluntat del Govern de resoldre el conflicte". Per això, reiteren que tant Ubasart com Calderó continuen sent interlocutors no vàlids.

Tot i això, els sindicats opinen en un comunicat conjunt que l'anunci del relleu del director de Mas d'Enric indica, també, que l'escenari "podria estar canviant". En aquest sentit, consideren que la mesura "suposa un reconeixement públic" del Govern que el Departament de Justícia "ha d'assumir la seva responsabilitat".

Per tot plegat, els sindicats consideren que "es poden donar els condicionants" per obrir vies de contacte amb "representants vàlids de l'administració" amb l'objectiu d'aconseguir "l'assumpció de responsabilitats" i la consecució de mesures de seguretat per "garantir" la integritat física, la vida i la millora de les condicions de treball del personal penitenciari.

Protestes a les presons

Els sindicats penitenciaris van iniciar fa dues setmanes diverses protestes i bloquejos als centres penitenciaris de Lledoners, Quatre Camins i Joves, Ponent, Wad-Ras i Brians 1 i 2 arran de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric a mans d'un intern. L'atacant es va suïcidar just després. Els sindicats apunten a un augment d'agressions "alarmant" i demanen més mitjans i suports a les presons.