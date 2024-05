Els síndics recorden a Collboni que l'empadronament sense domicili fix s'ha de resoldre en tres mesos

El Síndic de Greuges de Catalunya i la Sindicatura de Greuges de Barcelona han recordat a l'Ajuntament de la capital catalana que la tramitació dels empadronaments sense domicili fix s'ha de resoldre en tres mesos i que, en cas de no fer-ho, s'entendrà que la sol·licitud d'empadronament ha estat acceptada. El recordatori dels síndics arriba setmanes després que diverses entitats socials denunciessin les traves que estava posant el govern de Collboni a les ONG de la ciutat per empadronar persones vulnerables a l'adreça de la seva seu social.

En un comunicat, han apuntat que la normativa estableix que es pot recórrer a un domicili fictici per empadronar les persones sense sostre o que viuen en infrahabitatges, que resideixen habitualment al municipi i són conegudes pels serveis socials. En aquests casos, el consistori exigeix disposar de l'informe de coneixement de residència però el termini per emetre aquest informe és de tres mesos. Si se supera, ara mateix s'aplica el silenci negatiu.

Per sol·licitar aquest informe cal emplenar un formulari específic i tramitar-lo de manera personal i amb cita prèvia. Un cop obtingut l'informe, la persona disposa de tres mesos per formalitzar l'empadronament de forma presencial en una oficina d'atenció a la ciutadania, per a la qual cosa també cal demanar cita prèvia.

Queixes per retards

Les dues sindicatures han rebut diverses queixes per retards en l'emissió d'aquests informes, però també per l'allargament del procés com a conseqüència d'haver implementat aquest requisit, un allargament que pot ser de fins a sis mesos o més.

Davant d'aquestes situacions, consideren que la persona sense domicili fix hauria de poder presentar la sol·licitud d'alta al padró i l'òrgan competent per tramitar-la és qui hauria de demanar l'emissió de l'informe a l'Institut Municipal de Serveis Socials i no l'afectat. I, d'acord amb la normativa, tot el procediment no hauria de durar més de tres mesos.

D'altra banda, i arran de les queixes rebudes, han constatat que actualment no hi ha un protocol clar de comprovació de la residència que reculli les garanties per respectar els drets de les persones. També han qüestionat que la cita prèvia hagi de ser un requisit.

Davant de tot això, el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Barcelona han demanat a l'Ajuntament que incorpori la sol·licitud d'empadronament de persones en infrahabitatge, habitatge insegur o sens sostre als tràmits que es poden fer a través de la seu electrònica però també eliminar la necessitat de demanar cita prèvia si es fa presencialment.

A més, han reclamat que sigui l'òrgan competent qui sol·liciti l'informe de coneixement de residència a serveis socials i estudiar establir un protocol per a la gestió de les comprovacions de residències "amb plenes garanties jurídiques" per a les persones que demanen ser empadronades en la modalitat sense domicili fix. Per últim, reclamen estudiar l'establiment d'un protocol per a la gestió de la correspondència de les persones empadronades sense domicili fix.