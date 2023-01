Els taxistes de Barcelona tornen a la vaga contra els VTC dimarts vinent

Els taxistes de Barcelona tornen a la vaga contra la regulació dels VTC (Vehicles de Transport amb Conductor) el proper dimarts, dos dies abans de la cimera hispano-francesa, que reunirà el president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg francés, Emmanuel Macron a la capital catalana. Les entitats convocants, Élite Taxi i el Sindicat del Taxi de Catalunya, han denunciat els "atacs sense precedents" al sector per part de plataformes com Free Now, Uber o Bolt.

En un comunicat enviat aquest dijous, Élite Taxi acusa aquestes tres plataformes de posar en risc l'actual sistema de tarifes regulades, "posant preus tancats i no el taxímetre". El seu portaveu, Tito Álvarez, va reclamar dijous passat al Govern que aprovés un decret llei per evitar les tarifes dinàmiques que, segons ell, apliquen alguns portals digitals, i que varien en funció de la demanda de clients que hi hagi al moment.

Els taxistes exigeixen a la Generalitat que "mogui fitxa de manera urgent per donar seguretat jurídica a les regulacions del taxi" perquè plataformes com Free Now, Uber o Bolt no puguin aprofitar buits legals "per abusar dels consumidors usant el taxi".

Per la seva banda, divendres passat el Departament de Territori, encapçalat per Juli Fernàndez, va explicar que ha iniciat un estudi sobre la viabilitat jurídica del canvi de la llei del taxi. Ara bé, també va advertir que es tracta de tràmits que poden trigar mesos, ja que hi ha diversos actors implicats.



Gran mobilització

La gran mobilització arrencarà al matí, a partir de les 10:30 hores des de plaça Espanya. Els vehicles tenen previst recórrer la Gran Via, Balmes, Pelai, arribar a Plaça Catalunya i baixar per Via Laietana, Marquès d'Argentera, Passeig de Picasso i Passeig de Pujades i fins al Parlament.

L'objectiu és envoltar el Parlament i demanar una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Territori, Juli Fernàndez.