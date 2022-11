Picmi: així funciona la primera app de mòbil pública per demanar un taxi a Barcelona

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa aquest dimecres la primera aplicació 100% pública per demanar un taxi a la capital catalana i a l'àrea metropolitana. Incorporada a l'app AMB Mobilitat, Picmi Taxi permetrà que els usuaris puguin sol·licitar un vehicle immediat a través del mòbil. L'eina sorgeix com una alternativa a la petició a mà alçada que es fa habitualment al carrer i serà obligatòria per als 10.500 taxis que circulen per la ciutat.

L'AMB ha detallat que l'usuari, abans de fer la sol·licitud, podrà veure quant de temps durarà el trajecte escollit, quants diners li costarà, així com altres alternatives de transport. També se li oferirà l'opció d'acceptar o no el servei. En la presentació de l'aplicació, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha celebrat que es tracta d'una eina "llargament reivindicada" que permetrà reduir la circulació de taxis en buit. Bonet ha aprofitat l'ocasió per anunciar la posada en marxa d'un pla d'implementació de noves microparades de taxis, amb capacitat per dos o tres vehicles.

Segons ha indicat, en els últims mesos s'han instal·lat 51 noves microparades a la ciutat de Barcelona i la previsió és afegir-ne 140 més fins al 2023. En total, Barcelona disposarà de 465 parades i microparades de taxis a finals de l'any vinent. Precisament, l'app pública, que ha costat 200.000 euros, el 80% dels quals provenen dels fons Next Generation, també portarà incorporada una opció per veure quines té a prop l'usuari.

Com funcionarà la nova app?

L'usuari podrà accedir a Picmi Taxi a través de l'app AMB Mobilitat. Un cop descarregada, només caldrà fer la petició desitjada i els taxistes que siguin més a prop rebran una notificació amb la sol·licitud. Algun d'ells ha l'acceptarà i s'arribarà fins a la zona indicada.

Un cop acceptada, l'usuari veurà que el taxi està en camí. Damunt del mapa, pot veure en temps real la ubicació del vehicle. Per tal que es pugui identificar el cotxe reservat, l'aplicació informarà d'un codi de reserva, el model, la matrícula i el número de llicència. Quan el vehicle arriba al punt de recollida, el client rep un avís al telèfon mòbil.

En cas que l'usuari sigui en una zona on no hi ha cap taxi a prop, l'aplicació deriva la petició a altres apps privades i a radioemissores registrades a l'IMET i que operen a l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'aplicació, a diferència d'altres plataformes, no portarà incorporat cap mètode de pagament i, per tant, l'usuari pagarà directament al taxista un cop finalitzat el trajecte, com es fa habitualment.

Digitalitzar el sector del taxi

Els representants del sector del taxi han celebrat la posada en funcionament de l'aplicació. El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha afirmat que es tracta d'una "oportunitat única" pels taxistes, i ha instat a tots els conductors a aprofitar-la. "Sempre ens queixem que les administracions no fan res. Ara ho han fet i ara depèn de nosaltres aprofitar aquesta eina", ha constat Álvarez.

En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu d'STAC, Jaime Sau, que ha assegurat que s'obre "una nova etapa dins el sector". "És un pas valent que ajudarà a digitalitzar els taxis, són 10.500 vehicles disponibles digitalment", ha celebrat. Per la seva banda, el portaveu de l'Agrupació Taxi Companys, Luis López, ha subratllat que es tracta d'una app que beneficia "a tot el sector" i que no funciona com a "substitut" d'altres aplicacions privades. "L'eina no serveix per demanar un taxi per demà a les cinc del matí, sinó per complementar la mà alçada i per permetre que l'usuari vegi si té una parada a prop", ha afirmat.

El sector de taxi de Barcelona fa anys que lluita contra els models VTC de companyies com Uber o Cabify, instaurades a la ciutat desde fa un temps. Actualment, es manté la proporció d'un VTC per cada 30 taxis a Barcelona i a tot Catalunya. No obstante, es fa dificil lluitar contra aquestes plataformes ja digitalitzades des dels seus inicis. En aquest sentit, Picmi Taxi es converteix en una oportunitat d'or per arribar al ciutadà i oferir els seus serveis.