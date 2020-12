Uber torna a Barcelona com a aplicació mòbil i intenta captar els taxistes

Després de gairebé dos anys d'abandonar Barcelona pel canvi de la normativa dels Vehicles de Transport amb Conductor (VTC), la multinacional nord-americana Uber ha anunciat la seva tornada a la ciutat. Aquest cop, ho farà com a aplicació mòbil per al taxi amb l'objectiu de "treballar per a la recuperació del sector a Catalunya", segons ha anunciat en un comunicat. La decisió d'Uber, que ja s'ha traslladat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ja ha provocat la indignació dels taxistes. Una de les seves associacions representatives, Elite Taxi, recorda que la reconciliació entre les dues parts és impossible perquè "representem models totalment incompatibles".



L'objectiu d'Uber és replicar el sistema que ja va implantar a Madrid, amb el beneplàcit de les administracions, però amb la diferència que a Barcelona, ​​quan algú sol·licita el servei a través de l'aplicació només pot acudir-hi un taxista registrat a la plataforma, mai un cotxe de la companyia. Les tarifes tancades, en les quals el preu està pactat per endavant, és un dels esquers amb els que intenta seduir els taxistes. De fet, com si tractés d'un producte financer, Uber ha realitzat promocions al col·lectiu, centrant-se en les proves gratis, la manca de comissions o un regal econòmic per la recomanació d'un altre professional. Això sí, mentre els taxistes que no formin part de l'aplicació s'han d'atenir a les tarifes oficials regulades, l'empresa concreta que es quedarà amb una comissió del 12% de cada trajecte.

En un missatge al seu compte de Twitter, el responsable d'Uber a Espanya, Juan Galiardo, assenyala que "com a part del nostre pla d'expansió, hem iniciat tràmits amb l'AMB per obrir la nostra app al taxi a Barcelona". Galiardo posa com a exemple la irrupció de la companyia a Madrid per parlar d'"una referència europea en la convivència de taxis i VTC".

La batalla per Uber

La batalla por Uber. És el títol del llibre del periodista especialitzat en tecnologia Mike Isaac, en el qual descriu el comportament de l'empresa i el seu model de negoci, aplicable a Barcelona. "Explota agressivament la seva posició de domini en un context en què els sistemes legals encara no estan protegits" o "la innovació tecnològica desborda la regulació" són alguns dels diagnòstics que fa Isaac en la seva obra. Per al periodista, el procediment de Uber és la pràctica clàssica del dúmping. És a dir, recaptar capital d'inversors, subvencionar viatges a un cost baix (fins i tot perdent diners) per fer mal a la competència i després de la captació de clients, incrementar els preus. El fenomen també té derivades en l'àmbit laboral, el que es coneix com la uberizació de l'ocupació, amb reclamacions de quotes no abonades a la Seguretat Social per part de la Inspecció de Treball.

Per al periodista Mike Isaac, Uber fa dúmping: "subvenciona viatges a preu baix per danyar la competència i després apujar tarifes"

Fa mig any, abans de l'anunci de la tornada a Barcelona, ​​Uber havia avançat que l'empresa realitzaria acomiadaments davant la baixada del volum de negoci per la pandèmia de la Covid-19. Paral·lelament, detallava dos nous projectes: una iniciativa multimodal d'integració amb el transport públic i un servei propi de missatgeria.



La reacció d'Elite Taxi, l'entitat majoritària de representació dels taxistes, ha estat immediata i en dues direccions. La pròpia Uber i l'AMB. En un comunicat, Elite afirma que "hi ha incompatibilitats irreconciliables que fan impossible la integració d'Uber al sector del taxi". Des d'El Quinze s'ha intentat demanar la valoració de l'AMB, però no s'ha obtingut resposta. Elite denuncia que l'empresa "estableix preus unilateralment sense oferir transparència als usuaris i a nosaltres ens fa servir com un reclam per jugar amb els preus".

Aprofitar la pandèmia

El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, insta els taxistes que "es baixin l'aplicació d'Uber per sol·licitar taxis quan funcioni l'aplicació i els demanem les explicacions pertinents d'una manera educada i amable als companys que treballen per a una companyia que està eliminant el taxi a mig món". Álvarez afegeix que la firma està aprofitant la pandèmia del coronavirus "perquè els taxistes lliurem el futur al nostre botxí".



A finals de novembre, el ple de l'AMB va decidir congelar les tarifes del servei de taxi per a l'any 2021. La decisió, acordada amb els professionals, busca destacar "la sostenibilitat i la continuïtat de el sector en un dels moments més difícils". La baixada de bandera es manté en els 2,25 euros i el quilòmetre recorregut en 1,18. Des del sector, s'ha reclamat la consolidació d'una tarifa de preu tancat, que ja s'ofereix en algunes aplicacions mòbils utilitzades pels taxistes barcelonins. És el que es coneix com T3, que també farà servir Uber, i que acceptarien els usuaris.



En el cas que l'AMB propiciï l'entrada d'Uber a la ciutat de Barcelona, ​​Álvarez amenaça amb "obrir una guerra contra la pròpia Administració". Des de l'entitat, no s'albiren ni una reconciliació ni un acord possible amb Uber perquè "es tracta d'allunyar els delinqüents del sector". En aquest sentit, Tito Álvarez precisa que l'objectiu de l'empresa és "ficar-se en el món del taxi per destruir-lo, monopolitzar d'una vegada per totes el transport urbà de passatgers i no estem disposats a deixar-nos matar lentament". Si es produeix finalment el desembarcament de la companyia a través de l'aplicació del taxi, "estarem atents i actuarem en conseqüència", amenaça el portaveu d'Elite Taxi.