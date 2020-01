Els taxistes demanen "garanties" per controlar els vehicles VTC i evitar una vaga del sector durant el Mobile World Congress

Els taxistes i les administracions es donen un marge de quinze dies per negociar abans que el sector convoqui mobilitzacions pel Mobile World Congress (MWC), que se celebra a finals de febrer. El portaveu de l'organització sindical Élite Taxi Barcelona, Tito Álvarez, ha explicat que necessiten "garanties" que es complirà la normativa aprovada el darrer any per la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC), amb els quals operen companyies com Uber o Cabify. Els representants del sector demanen un registre electrònic per controlar que les contractacions d'aquest transport es fan amb un marge de 15 minuts mínim, tal com fixa el reglament de l'AMB.



Després d'una reunió amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i la presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) i regidora de Mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, Álvarez ha afirmat que mantenen bona sintonia amb les administracions, però que es mantindrà la possible convocatòria de vaga en cas que no es compleixin els pactes: "El carrer s'està començant a escalfar. S'ha de refredar amb resultats, no amb paraules. Bona voluntat, n'hi ha. Voluntat política, n'hi ha. Però no és suficient".



El portaveu d'Élite Taxi, però, ha afirmat que esperen no haver d'arribar a la vaga: "Al final, confiem que no hi hagi mobilitzacions". A banda d'aquesta organització, la més majoritària a l'àrea metropolitana, també han assistit a la reunió representants del Sindicat del Taxi de Catalunya, Nova Generació de Taxistes i Taxista Latinos Unidos.



La Generalitat va aprovar a principis de 2019 un decret-llei sobre els vehicles amb llicències VTC que preveia la contractació amb una antelació mínima de 15 minuts, ampliable segons les normatives que fixin els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) fins a una hora. Aquesta mesura, que va arribar després de fortes mobilitzacions del sector, tenia per objectiu evitar la competència deslleial d'empreses com Uber i Cabify. El novembre passat, però, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre cautelarment aquesta normativa, ratificada per l'AMB, en considerar-la "contrària a la llibertat d'empresa i discriminatòria" enfront dels taxis".

54 multes a Cabify per més de 32.000 euros

Aquest dimarts també s'ha sabut que el Govern de la Generalitat ha imposat a l'empresa Cabify 54 multes de 600 euros cadascuna, un total de 32.400 euros, per haver incomplert el termini de 15 minuts entre la contractació i l'ús dels vehicles VTC. Ho ha anunciat el mateix Isidre Gavín després de la reunió: "La tasca inspectora ha estat molt diversa i global", ha assegurat Gavín, que ha explicat que la Generalitat ha volgut fer una inspecció directament a Prestige & Limousine, del grup Cabify, perquè representants de l'empresa "havien fet gala d'una interpretació inadequada i incorrecte de la normativa".



La majoria de multes s'han interposat per l'incompliment dels 15 minuts, però també n'hi ha d'altres per no haver penjat el registre o per pujar dades incorrectes. Cabify també ha rebut sancions per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona a la capital catalana, on el termini de temps estipulat entre la contractació i el transport és d'una hora.