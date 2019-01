Taxistes, de nou a la vaga contra els VTC 

La decisió de la Generalitat de facilitar la contractació de serveis de vehicles VTC ha mobilitzat de nou el sector del taxi.



Centenars de taxistes, concentrats davant el Departament de Territori de la Generalitat, han acordat iniciar una aturada i convocar una concentració a la terminal 2 (T2) de l'aeroport de Barcelona. Reunits en assemblea han decidit iniciar una marxa lenta per la Gran Via fins la cruïlla amb del Passeig de Gràcia amb el carrer Casp, com van fer l'estiu passat.

La principal associació del sector, Élite Taxi, ha anunciat una vaga indefinida amb caràcter immediat en protesta per la proposta de la Generalitat de regular la pre-contractació dels serveis de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) amb una antelació mínima de 15 minuts.



El portaveu d'aquesta associació, Alberto Álvarez, ha explicat que la Generalitat té prevista l'aplicació de mesures que consideren positives, però que ell i els seus companys han decidit aixecar-se de la reunió plenària del Consell del Taxi a la que assistien, abans que acabés, en protesta per la proposta de la Generalitat.

Pedro Garcia, de l'Associació Taxi Companys, ha explicat a Públic que la pre-contractació de VTC amb 15 minuts d'antelació significa que aquests vehicles treballin com a taxis, perquè les aplicacions que utilitzen faciliten la ubicació dels vehicles amb conductor disponibles de qualsevol companyia (Uber, Cabify) immediatament. Això, segons afirma, és del tot il·legal.



La mobilització dels taxistes barcelonins es produeix un dia després que els seus companys madrilenys també decidissin en referèndum convocar vaga o tancament patronal indefinit des de les 6.00 del pròxim dilluns.

Catalunya en Comú Podem ha demanat la compareixença urgent del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per explicar el decret que preveu per regular les llicències VTC, amb les quals operen empreses com Uber i Cabify.



Consideren que les mesures previstes pel Departament de Territori representen un “atac al taxi” que “posa en risc la continuïtat del sector”.

La diputada Yolanda López afirma que els 15 minuts de pre-contractació previstos, lluny del marge entre sis i dotze hores que reclama el sector del taxi, “converteixen el servei VTC en un servei de taxi”. “Aquesta decisió posa en risc la continuïtat del sector de taxi, amb més de 14.000 famílies a Catalunya que tenen en risc la seva feina i el seu negoci”, adverteix.