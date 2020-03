Els treballadors catalans afectats per ERTO ja superen els 150.000

El degoteig d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) s’ha convertit definitivament en un tsunami. En les darreres 24 hores, les empreses que n’han presentat han passat de menys de 600 a 8.640 , és a dir, més de 8.000 en un dia. I el volum de treballadors afectats ha crescut dels 32.452 als 152.230, és a dir, gairebé en 120.000, segons les darreres dades del Departament de Treball. La gran majoria es concentren a la demarcació de Barcelona, d'on han sortit 6.398 expedients que afecten 133.116 persones, un increment de 6.000 en el nombre d'empreses i de 100.000 en el de treballadors.



Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre s'han presentat 934 ERTO més fins als 1.086 totals per a 8.914 persones, més de 7.500 més que ahir. A les comarques gironines l'increment ha sigut de 663 expedients i ja n'hi ha 704. En un sol dia el nombre de treballadors que s'hauran d'acollir a un ERTO a Girona ha passat de 596 a 7.529. A les comarques de Ponent s'han registrat 452 expedients, 370 més que aquest dijous. La primera setmana d'estat d'alarma ha acabat amb 2.671 treballadors lleidatans afectats per un ERTO, més de 2.250 persones que ahir.



Seat, Desigual, Iberia, Vueling, Nissan, PortAventura, la cadena de gimnasos DiR, l’empresa d’ambulàncies Transports Sanitaris de Catalunya (TSC), Taurus o el Col·legi de Periodistes de Catalunya són només alguns dels casos. Algunes corporacions compensaran parcialment la pèrdua de poder adquisitiu dels seus treballadors mentre duri l’ERTO, que d’entrada implica per als empleats passar a cobrar el 70% de la base reguladora, amb el topall que estableix la Seguretat Social. En casos com Seat, Port Aventura o Nissan la companyia aportarà fons per augmentar aquest percentatge.



Els ERTO s’han disparat després de l’aprovació del decret del Govern espanyol que en facilita l’aprovació per causa de "força major". Pel que fa als treballadors, els temps que estiguin aturats no els comptarà de cara a futures prestacions d’atur en un futur, és a dir, no els suposarà perdre mesos de prestació.