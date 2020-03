Es dispara el nombre d’empreses a Catalunya que han presentat un ERTO

Després que el Govern espanyol aprovés un decret que flexibilitza la presentació d’Expedients de Regulació d’Ocupació Temporal (ERTO), s’ha disparat el nombre d’empreses que s’han acollit a aquesta mesura. Segons les dades del Departament de Treball de la Generalitat, la xifra ha passat de 360 companyies dimecres a un total de 597 aquest dijous, és a dir, un 65% més. I la xifra, de ben segur, creixerà els propers dies, després que s’hagin anunciat nous ERTO de grans empreses. De moment, hi ha 32.452 treballadors afectats per ERTO a Catalunya, la majoria (30.452) a Barcelona. El més voluminós és el de Seat, que implica més de 14.000 persones.



Entre les empreses catalanes que han anunciat ERTO aquest dijous hi ha la tèxtil Desigual, que afectarà 1.359 empleats, el 90% de la plantilla. La companyia ha pres aquesta decisió a conseqüència de l'impacte del tancament de totes les botigues a l'Estat, un total de 87, per la declaració de l'estat d'alarma i la crisi del coronavirus. La mesura afecta especialment als 746 empleats de les botigues de l'empresa, així com als perfils d'oficines i de centres logístics de Gavà i Viladecans.



També ha optat per l’ERTO Nissan, que en el seu cas impactarà en els més de 3.300 treballadors que té repartits entre les plantes de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. En una reunió amb els sindicats, que ha acabat sense acord, la direcció ha assegurat que oferirà un complement perquè el personal afectat pugui cobrar fins al 80% del salari mentre duri l'aturada de producció. Queda exclòs de l'expedient el personal que pugui teletreballar i les persones pendents de prejubilació.

Port Aventura, amb un ERTO que afecta 312 persones i que l’empresa complementarà perquè arribin al 90% del salari; la cadena de gimnasos DiR, on recaurà sobre alguns empleats de les oficines centrals i els 24 centres esportius. A nivel estatal destaca Iberia, amb un ERTO sobre el 90% de la plantilla.