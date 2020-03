Moratòria a hipotecats, suport als autònoms i major liquiditat a les empreses, mesures del Govern estatal

El Govern espanyol ha aprovat aquest dimarts una moratòria del pagament de la hipoteca per a persones que hagin vist reduïts els seus ingressos o que hagin perdut la feina arran de la crisi del coronavirus. L'Executiu ha inclòs aquesta moratòria en el reial decret llei de mesures socials i econòmiques que ha vist la llum aquest dimarts després del Consell de Ministres, el quart en una setmana. "Ningú no serà desnonat de casa seva per travessar una situació econòmica difícil", ha afirmat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.



En paraules de Sánchez, aquest decret suposa un "escut econòmic i social", la posada en marxa del qual requerirà 200.000 milions d'euros. Almenys 117.000 d'aquests vindran de les arques públiques. "No deixarem ningú enrere, especialment als que ara necessitaran protecció", ha promès, incidint que aquesta crisi és "temporal" i "global".



A més, l'Executiu ha aprovat garantir els subministraments essencials d'energia, aigua i telecomunicacions a les persones que hagin perdut ingressos o hagin quedat a l'atur, informen Manuel Sánchez i Alejandro L. de Miguel.

Els afectats per un ERTO sense cotització mínima rebran l'atur

D'altra banda, els treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a causa de la crisi del Covid-19 no hauran d'assolir el mínim del període d'ocupació cotitzada legalment establert per cobrar el subsidi (el general és de 360 dies dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació).



El decret també facilita que les empreses es puguin acollir a un ERTO sense complir amb el requisit d'entrar en pèrdues (tal com estableix la llei en l'actualitat), i al·legant la crisi sanitària provocada pel coronavirus com una causa de força major. A més, s'han agilitzat els processos d'autorització dels acomiadaments temporals perquè les empreses puguin acollir-se a aquest "parèntesi" com més aviat per evitar la destrucció d'ocupació.



Per pal·liar la pèrdua d'ingressos que aquests expedients poden provocar als treballadors, el decret aprovat recull que els empleats cobraran la prestació contributiva per desocupació i que aquest temps d'atur no comptarà com a 'gastat', informa Alexis Romero.

Flexibilització per a autònoms i empreses

Un altre sector afectat per la crisi del coronavirus és el dels autònoms. El Govern ha anunciat que els eximirà del pagament de la cotització social si els seus ingressos es redueixen com a conseqüència d'aquesta crisi i les mesures preses per lluitar contra la seva expansió. El president del Govern ha avançat també una flexibilització de l'accés a la prestació per cessament d'activitat, el que es coneix com 'l'atur dels autònoms'.



"Facilitarem que puguin rebre una prestació si els seus ingressos es redueixen", ha dit Sánchez, i ha afegit que el cessament d'activitat serà "compatible" amb l'exempció de la quota, informa Eduardo Bayona.



Un altre dels grans objectius del paquet de mesures anunciat per Sánchez és donar liquiditat a les empreses. Així, el president ha anunciat una línia d'avals per valor de fins a 100.000 milions que permetrà, si s'incorpora al sector privat, segons la previsió de l'Executiu, mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions en el sistema econòmic.



Sánchez ha anunciat també una línia d'avals de 2.000 milions per a empreses exportadores amb mecanismes àgils i mesures per facilitar la reestructuració de crèdits a exportacions agràries afectades per la sequera, informa Raúl Bocanegra.