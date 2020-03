Lo que necesitas saber si tu empresa va a realizar un ERTE

La palabra ERTE ha entrado de lleno en el vocabulario de los españoles tras el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus. Cada día son más las empresas que se suman a realizar este tipo de expedientes a sus empleados y se estima que cientos de miles de personas acabarán padeciendo esta medida.

Empresas como SEAT, Adolfo Domínguez, Burguer King, Alsea, Pikolín o Volkswagen ya han anunciado que adoptarán este tipo de medida que afectará, al menos, a 100.000 empleados. Estas empresas se suman a Iberia que ya anunció, el pasado viernes, que ha puesto esta medida en marcha, que afectará al 90% de sus 16.000 trabajadores.

De hecho, Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha estimado en una entrevista en TVE que las personas afectadas por los ERTEs superarán el millón.

Debido a la cantidad de ERTEs que se van a producir estos próximos días, desde Público queremos responder a las dudas más frecuentes sobre este tema.



¿Qué es un ERTE?

La palabra "ERTE" significa Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Hay que tener en cuenta que los ERTEs pueden suponer dos cuestiones. En primer lugar, la suspensión temporal del contrato de trabajo y, en segundo lugar, la reducción de horas que un trabajador presta a la empresa. También es importante saber que los ERTEs pueden afectar a toda la plantilla o sólo a una parte de ella, como por ejemplo es el caso de Iberia en el que la empresa comunicó que aplicará un ERTE al 90% de sus trabajadores.

Los ERTEs se pueden justificar por dos motivos. En primer lugar por causas económicas, técnicas organizativas o de producción y en segundo lugar por causas derivadas por fuerza mayor.



¿Qué alegará mi empresa para poder realizar un ERTE?

Según informó el presidente Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros del martes 17 de marzo, "los ERTEs de esta crisis serán considerados de fuerza mayor", por lo que la mayoría de las empresas alegarán este motivo para poder realizarlos.

Si estoy afectado por un ERTE, ¿cobro el paro?

Las personas que padezcan un ERTE de suspensión temporal del contrato de trabajo dejarán de percibir su salario, que será sustituido por la prestación de desempleo durante el tiempo que dure el expediente.

Los ERTEs que se realicen por la situación de crisis sanitaria derivada del coronavirus tendrán dos excepciones importantes. Por un lado, los empleados podrán recibir la prestación sin consumir tiempo de paro y, por otro lado, aunque los trabajadores afectados por un ERTE no hayan cumplido un año cotizado podrán percibir la prestación.



¿Qué pasa si estoy de baja cuando mi empresa realiza un ERTE y me incluye?

Si cuando se realiza un ERTE el trabajador está de baja, no se verá afectado significativamente por esta medida puesto que hasta que no reciba el alta no podrá pedir la misma prestación que sus compañeros, ya que estará cobrando la baja de la Seguridad Social.

Después de un ERTE ¿podré volver a mi puesto de trabajo?

En principio sí, hay que tener en cuenta que los ERTEs son una medida temporal y, cuando el causante de esta medida desaparezca, los trabajadores volverán a sus puestos de trabajo.

¿Quién me paga si me empresa realiza un ERTE?

Durante un ERTE será el Estado el que pague la prestación a los trabajadores.

Hasta ahora la empresa debía pagar el 100% de la cotización a la Seguridad Social de sus empleados, pero entre las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno se encuentra que sea el Estado el que se haga cargo de las cotizaciones de aquellos trabajadores afectados por un ERTE.

¿Generaré vacaciones durante el tiempo que dure un ERTE?

Durante un ERTE de suspensión temporal del contrato de trabajo el empleado no generará derecho a vacaciones ni a pagas extra, pero tampoco perderá antigüedad en la empresa.

¿Cuánto dinero percibiré si mi empresa realiza un ERTE?

Hay que destacar que si una empresa realiza un ERTE no pagará indemnización a ningún trabajador porque el contrato sigue vigente y el empleado no ha sido despedido por la empresa. Además, en este caso será el Estado el que pague el 100% de la cotización del trabajador, siendo la base media de los últimos 6 meses trabajados.

El importe de la prestación será del 70% de la base reguladora los seis primeros meses y el 50 % a partir del séptimo mes. La base reguladora se calculará según la media de las bases de los 180 últimos días cotizados.