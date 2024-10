Els usuaris del bus directe entre Tarragona i Barcelona es multipliquen per cinc des de l'inici del tall ferroviari

Els usuaris que han optat pel bus directe per fer el trajecte Tarragona-Barcelona s'han multiplicat per cinc arran del tall ferroviari per les obres al túnel de Roda de Berà. Segons han explicat a l'ACN fonts de l'empresa d'autobusos Plana, unes 285 persones utilitzen diàriament les noves línies exprés, que des de l'1 d'octubre han passat de ser tres expedicions directes per sentit a nou.

Una major oferta que ha anat acompanyada de la incorporació de les targetes T10/120 (deu viatges en els 120 dies posteriors a la primera validació). Una bonificació que permet als usuaris pagar 4 euros per viatge i, per tant, estalviar-se prop del 70% sobre la mitjana del preu que acostumaven a abonar.

Tot plegat ha fet que siguin diversos els usuaris que han començat a decantar-se per l'autobús envers el tren, com és el cas de l'Ivan, un jove que es desplaça cada dia fins a Barcelona per anar a la universitat. "Anar amb tren era un caos diari, era una sensació d'impotència que et feia perdre els nervis", ha afirmat a l'ACN. Segons ha subratllat, el problema el tenia, sobretot, durant els matins, quan "intentava arribar a temps a les classes, però cada dos per tres el tren s'aturava al mig del no-res i no podies fer res". Així doncs, i des de fa una setmana, ha optat per l'autobús directe per "assegurar-se que arriba a temps a la universitat i no perdre's cap minut".

Tot i això, reconeix que quan torna cap a Tarragona o quan va amb temps prefereix agafar el tren perquè és més còmode i pot aprofitar per fer feina. Una opció que no té al bus, on els seients són més estrets.

L'Ivan ha pres la decisió després de comprovar que el pla alternatiu de Renfe, és a dir, agafar un bus des de Tarragona fins a Sant Vicenç de Calders i després agafar un tren fins a Barcelona, "no funciona bé", afirmant que, malgrat tot, els trens continuen arribant tard.

El 80% dels usuaris habituals utilitzen el pla alternatiu

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que el 80% d'usuaris habituals utilitzen el pla alternatiu de busos plantejat per Renfe. Paneque ho ha afirmat aquest dijous a l'estació de Sant Vicenç de Calders, on membres de la plataforma Dignitat a les Vies han demanat millores pels usuaris de Reus, ja que no s'ofereixen autobusos que surtin des del mateix municipi i arribin fins a Sant Vicenç de Calders. Han d'anar fins a la Plana-Picamoixons, agafar l'R15 per arribar fins a Sant Vicenç de Calders i allà agafar un autobus.

Davant aquest escenari, Paneque ha reiterat que el pla alternatiu de mobilitat a causa de les obres del tall ferroviari és un "pla viu" i que s'anirà analitzant "dia a dia" el seu funcionament per adaptar-lo a les necessitats dels usuaris. Segons Renfe, el 37% dels passatgers només ha utilitzat el tren, mentre que el 63% opta pels serveis d'autobusos. "En un dispositiu d'aquesta tipologia, considerem que és un valor acceptable", ha remarcat Paneque.