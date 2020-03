Els usuaris del transport públic cauen un 90% després de més d’una setmana de confinament

L’allau d’acomiadaments temporals, l’aposta pel teletreball, el tancament d’escoles, instituts i universitats i de bona part dels comerços i tota la resta de mesures derivades del confinament han provocat una caiguda espectacular dels usuaris del transport públic. En concret, a l’àrea de Barcelona se situa al voltant del 90% en els diferents tipus de transport i el volum de la caiguda s’ha incrementat a mesura que han passat dies des del decret d’estat d’alarma pel coronavirus. Un nivell clarament superior a la reducció del transport privat, que també ha estat important però que se situaria al voltant del 60%.



Per àmbits, el Metro de Barcelona ha passat d’1.247.600 validacions el 10 de març a 175.700 el dijous passat, dia 19, segons les darreres dades publicades per TMB. La xifra suposa una caiguda del 86% en nou dies i de més del 87% amb relació a un any enrere. Pel que fa als autobusos entre els mateixos dies s’ha passat de 691.100 viatges a 65.150, és a dir, una reducció del 90,6%.



Des l’aprovació del decret d’estat d’alarma, més de 300.000 persones han deixat d’agafar diàriament els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). En concret, la línia Barcelona-Vallès ha registrat fins el divendres 20 una caiguda del 91% dels usuaris, mentre que la del Llobregat-Anoia ha estat del 85%, mentre que la de Lleida-Pobla de Segur s’ha situat en el 82% i tot just l’empren unes 100 persones al dia. En total, amb prou feines unes 30.000 persones fan servir les línies de FGC aquests dies.

Pel que fa al Tramvia, la caiguda d’usuaris se situa també en paràmetres similars. El Trambaix ha passat de 70.000 validacions el dia 11 a 8.027 el dijous 19 i 7.800 el divendres 20, és a dir, una davallada propera al 89%, segons les dades confirmades per l'empresa a Públic. El Trambesós ha reduït el passatge de 30.000 viatges el dia 11 a 3.088 el dia 19 i 2.900 el dia 20, el que suposa al voltant d’un 90% menys.



Finalment, la xarxa de Rodalies Renfe Catalunya movia 373.290 persones el passat dimecres 11, mentre que les darreres dades se situen en unes 40.000 validacions diàries. En concret, l’empresa ha informat que aquest dilluns la caiguda és del 90,2% amb relació a una jornada habitual.



El Servei Català de Trànsit informa que el trànsit de sortida de l’àrea metropolitana ha caigut aquest dilluns fins les 11h un 60,7% amb relació a una jornada habitual i un 64,6% d’entrada. El més significatiu, però, és que la caiguda supera el 34,3% de sortida i el 37,8% respecte dilluns passat, quan ja existia el confinament. Una de les conseqüències de la reducció del trànsit és que s’ha mitigat la contaminació de l’aire a Barcelona.