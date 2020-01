Enquestes discrepants: així arriben els partits a la convocatòria electoral en diferit

Si el Tribunal Suprem no torpedina el calendari previst, Catalunya celebrarà eleccions durant la primavera, probablement el maig. Però com hi arriben els partits? Òbviament encara és massa d’hora perquè hi hagi enquestes que puguin copsar l’impacte de l’anunci de la convocatòria en diferit dels comicis feta dimarts pel president del Govern, Quim Torra, però sí que els darrers sondejos permeten fer-se una idea de quin és el punt de partida de les formacions que obtindran representació al proper Parlament i que, en molts casos, té poc a veure amb la força que hi tenen actualment.



El portal Electomania ha publicat una enquesta amb el treball de camp acabat el mateix dimecres -dia de l’anunci de Torra- que situa ERC, JxCat i el PSC en un frec a frec, pràcticament en empat tècnic, ja que no hi ha ni dos punts de diferència entre els dos partits. El sondeig situa ERC com a força més votada, amb el 20,7% dels vots, set dècimes menys que a les eleccions del 21 de desembre, mentre que JxCat es quedaria en el 20,0% (cauria 1,7 punts) i el PSC se situaria en el 19,4%, el que li suposaria un ascens de 5,5 punts respecte el 2017. Traduït a escons, ERC i JxCat empatarien a 31 diputats i el PSC es quedaria en 27, com a conseqüència de la seva menor implantació sobretot a Lleida i Girona. Amb relació als darrers comicis, ERC perdria un diputat, JxCat se’n deixaria tres i els socialistes en guanyarien deu.

El PSC seria el partit que més pujaria, mentre que Cs seria, amb molta diferència, el que més cauria. Seguint el camí iniciat en els comicis espanyols del 10 de novembre, la formació de dretes perdria 18 punts de suport (del 25,4% al 7,4%) i passaria de 36 diputats -i de ser primera força- a només 9. En canvi, En Comú Podem, la CUP, el PP i Vox -que s’estrenaria al Parlament- guanyarien suport. Els comuns arribarien al 8,8% dels sufragis i els 10 diputats (7,4% i 8 el 21-D de 2017), la CUP guanyaria més de tres punts (fins al 7,8%) i pujaria de 4 a 10 diputats; el PP creixeria dels 4 als 11 escons (i doblaria el % de vots, fins al 8,4%) i Vox obtindria el 6,2% i sis escons.



L’altra enquesta que s’ha conegut és una interna dels comuns, publicada a El Periódico, i ofereix un resultats força diferents. En concret, preveu una clara victòria d’ERC, amb el 25,3% dels vots, mentre que el PSC se situaria en segona posició, amb el 20,9%. En canvi, JxCat baixaria força més i es quedaria en el 15,6% de les paperetes. En quarta posició quedaria Cs, amb el 12,1% dels sufragis, per davant dels Comuns, que pujarien fins el 10,8%. La CUP es quedaria en el 5,3%, mentre que Vox debutaria amb el 5% i i el PP seria la darrera força amb el 4,3%.



Fa poc més d’un mes es va publicar el darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que pronosticava un ascens a ERC, fins a situar-se als 38-39 diputats, mentre que JxCat seria segona força amb entre 29 i 31. El PSC quedava com a tercera força, amb 24-25, per davant de Cs, que es quedaria amb entre 14 i 16. Els Comuns pujarien dels 8 a entre 11 i 13, la CUP passaria de 4 a 9-10, el PP es quedaria en 4-5 i Vox entraria amb dos escons.