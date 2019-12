ERC guanyaria les eleccions catalanes si se celebressin ara. Així ho indica el tercer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), emès aquest divendres al matí, que augura un ascens de la formació dels 32 escons actuals als 38-39. JxCat baixaria dels 34 fins als 29-31, mentre la CUP podria pujar dels 4 actuals fins als 9-10. Amb aquestes xifres, els partits independentistes podrien arribar a sumar 80 escons en les seves millors projeccions, i 76 segons les previsions a la baixa.



Per contra, Ciutadans perdria la meitat dels diputats i quedarien entre els 14 i els 16 escons, lluny dels 36 actuals que els van fer guanyar les darreres eleccions. El PSC remuntaria fins a la tercera força, després d'ERC i JxCat, situant-se entre 24 i 25 escons -ara en té 17-. Els Comuns també pujarien dels 8 actuals fins als 11-13, trepitjant els talons al partit de Lorena Roldán. El PP es mantindria entre els 4-5 i VOX podria entrar al Parlament amb 2 diputats.



Pel que fa al Congrés dels Diputats, els resultats serien molt similars als aconseguits el passat 10-N. ERC podria créixer un escó més, passant de 13 a 14, el PSC en podria perdre un fins als 11, el PP guanyaria un arribant als 3 i Ciutadans es quedaria només amb un sol escó català. Es mantindrien JxCat amb 8 i la CUP amb 2, que fins i tot podrien arribar a ser 3, mentre que els Comuns en podrien perdre un, quedant-se amb 7.

Majoria independentista en vots

La majoria independentista que es donaria al Parlament, però, no es correspon amb els suports a la independència que el CEO també ha recollit. Un 47,9% està en contra de la independència de Catalunya, mentre un 43,7% n'està a favor, mentre un 6,5% no ho sap i un 1,9% no contesta. Aquestes xifres consoliden la tendència dels darrers baròmetres, on el 'no' supera el 'sí' per pocs punts.



Paradoxalment, el baròmetre també indica que, en celebrar-se unes eleccions al Parlament, l'independentisme podria superar per primer cop en vots als contraris. Segons el director del CEO, Jordi Argelaguet, això podria ser a causa d'una major mobilització electoral per part dels independentistes als comicis catalans, ja que els partidaris de mantenir-se dins l'Estat no han de defensar de manera tan activa la seva opció perquè està emparada pel marc actual.



Aval català del pacte entre PSOE i Unidas Podemos

El baròmetre també ha preguntat a l'opinió pública sobre el pacte entre el PSOE i Unidas Podemos, un acord que aproven la majoria dels catalans. Si bé la nota mitjana d'aquest és de 5, només un 31,6% dels enquestats el suspenen.



Els votants que més aproven l'entesa entre les dues forces són, precisament, els dels Comuns (94,9%) i el PSC (74%). Els votants independentistes, però, també l'avalen àmpliament, amb un 71,5% d'aprovació entre els d'ERC, un 66,6% entre els de JxCat i un 58,1% entre els de la CUP. Per contra, els que el suspenen són els votants del PP (86,6%), Cs (79,6%) i Vox (75%).