Entitats independentistes convoquen una manifestació unitària en el sisè aniversari de l'1-O  

En el sisè aniversari de la celebració del referèndum de l'l-O, el Consell de la República, l'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i la Intersindical han convocat una manifestació unitària el diumenge de la setmana que ve a les sis de la tarda a la plaça Catalunya de Barcelona. La gran absent enguany serà la Cambra de Barcelona després dels resultats de les eleccions.



Sota el lema Defensem l'1 d'octubre, les entitats independentistes han fet una crida a partits, institucions i ciutadania a aprofitar la "debilitat de l'Estat" per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació. A l'acte hi intervindran els màxims dirigents d'aquestes organitzacions i l'expresident Carles Puigdemont.

"Les entitats independentistes més importants volem tornar a reafirmar que hi ha unitat i que treballem conjuntament"

En roda de premsa al Col·legi de Periodistes aquest dijous, el portaveu del Consell de la República, Antoni Castellà, ha remarcat que volen donar un "missatge de força i d'unitat". En aquest sentit, ha defensat: "En un moment en el qual l'independentisme està en una cruïlla important, les entitats més importants volem tornar a reafirmar que hi ha unitat i que treballem conjuntament".

En aquest sentit, Castellà ha fet una crida a la ciutadania a mobilitzar-se i ha estès una invitació "a tots els partits i institucions" perquè diumenge de la setmana que ve es pugui "donar la imatge que en les coses essencials se segueix mantenint la unitat". "L'Estat espanyol està en un dels moments institucionals de la seva història i per això fem una crida per demostrar l'1-O la força unitària de l'independentisme", ha defensat el portaveu del Consell de la República. En la mateixa línia, Jordi Arcarons, d'Òmnium, ha defensat que cal "enfortir la lluita per afeblir l'Estat en un moment clau".

Els organitzadors s'han mostrat confiats que no es repetiran escenes "rebutjables" com les escridassades de l'any passat a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Dues manifestacions

Per la seva banda, els CDR i entitats independentistes també han organitzat diferents actes per reivindicar l'1-O que conviuran amb els anunciat aquest dijous per les principals entitats independentistes. Es tracta d'una "jornada antirepressiva" que comptarà amb diferents marxes a peu cap a Barcelona, ​​un acte polític i una gran manifestació, entre altres actes. Així ho han explicat aquest dimecres en una roda de premsa els organitzadors, que

En aquest cas, els organitzadors han optat per treure el focus de la possible futura la llei d'amnistia que s'està negociant per denunciar la "persecució que encara pateix l'independentisme" i donar suport als represaliats.