Santacreu recupera la Cambra de Comerç de Barcelona per l'establishment empresarial

La Cambra de Comerç de Barcelona canvia de mans. Josep Santacreu, exdirector general de DKV, s'ha imposat per majoria absoluta a la candidatura de Mònica Roca, que fins ara era la presidenta. L'empresari ha assolit els 30 escons en el plenari, segons els resultats que ha avançat La Vanguardia després d'una jornada de votació presencial de les eleccions a les cambres de comerç catalanes.

Els resultats confirmen que la candidatura independentista Eines de País, encapçalada per Roca, ha quedat així rellevada per Va d'Empresa, liderada per Santacreu. L'empresari ha aconseguit així recuperar la Cambra pels contraris a la independència i especialment per a l'establishment empresarial.

El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha connectat amb el Saló de Cònsols de la Llotja de Mar de Barcelona per fer públics els resultats. En els comicis s'escullen 52 dels 60 membres que conformen el ple.

En les últimes eleccions, la llista independentista va donar la sorpresa en imposar-se a les altres candidatures i assolir la presidència de l'ens barceloní. En primer moment, el president va ser Joan Canadell, però aquest va ser rellevat per Roca quan va fer el salt a la política amb Junts per Catalunya.

Votacions a les cambres de Catalunya

La votació presencial de les eleccions a les cambres de comerç catalanes ha arrancat a les 10 del matí d'aquest dimecres. Un degoteig d'electors s'ha acostat a seu de l'avinguda Diagonal de Barcelona per exercir el seu dret a escollir els representants camerals. Els electors tenien temps fins a les 5 de la tarda per votar als diferents col·legis electorals repartits arreu del país. A Barcelona, la institució ha habilitat onze punts de votació.

La fase presencial s'ha engegat l'endemà de saber-se les dades de participació telemàtica que va registrar 12.666 electors. Representa tan sols un 2,58% del cens, que està format per 491.052 empresaris i autònoms.