Els CDR i entitats independentistes convoquen marxes a peu cap a Barcelona i una manifestació l'1 d'octubre

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) i diverses entitats independentistes -Desobediència Civil Catalunya, Plataforma Antirepressiva de Ponent, Plataforma Antirepressiva de Barcelona i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC)- han organitzat una diversos actes l'1 d'octubre en el marc del sisè aniversari de la celebració del referèndum de l'l-O.

Es tracta d'una "jornada antirepressiva" que comptarà amb diferents marxes a peu cap a Barcelona, ​​un acte polític i una gran manifestació, entre altres actes. Així ho han explicat aquest dimecres en una roda de premsa els organitzadors, que han optat per treure el focus de la possible futura la llei d'amnistia que s'està negociant per denunciar la "persecució que encara pateix l'independentisme" i donar suport als represaliats.

Durant la presentació dels actes, l'exvicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona, ha llegit un manifest on ha criticat la "persecució del Govern contra l'independentisme i altres lluites socials", així com la indiferència i l'abandó dels mitjans de comunicació a les persones afectades. També reclamen a les grans entitats de Catalunya un suport "públic i efectiu molt més decidit i directe a les persones represaliades, més enllà de campanyes o missatges a les xarxes".

Sobre la possibilitat d'una llei d'amnistia, l'advocat i activista César Lagonigro, membre de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, s'hi ha mostrat totalment en contra i ha dit que "no és la solució a res". "Pots aprovar una llei, com la modificació del delicte de sedició, però els que acaben aplicant la llei són els jutges. I els jutges són franquistes, especialment a partir d'un nivell cap amunt", ha sostingut.

La Model, epicentre de la jornada

La presó de La Model serà l'epicentre de les accions reivindicatives. A les 12:00 hores tindrà lloc un debat sota el títol Operació Judes: judici al poble català, que comptarà amb la participació de membres de CDR processats per terrorisme en el marc de l'operació Judes, amb l'exvicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona, Òmnium Cultural, els 11 de la subdelegació, Adrián Sas i el Grup de Suport Xènia Absolució.

També s'ha organitzat un acte polític, que tindrà lloc a partir de les 16:00 hores i comptarà amb la presència del Consell de la República (CdRep), Òmnium Cultural, la sectorial de Persones Represaliades de l'ANC i els CDR.



Marxes cap a Barcelona i una gran manifestació

Les marxes a peu cap a Barcelona començaran a les 7:00 a Badalona, ​​Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat ​​i el punt d'arribada serà l'antiga presó de la Model. També s'ha organitzat una marxa amb motos que sortirà de Sitges i una marxa lenta amb vehicles a partir de Sant Cugat del Vallès, que també acabaran a la Model.

La gran manifestació sortirà de la Model a les 18:00 hores i anirà fins a la caserna de la Guàrdia Civil de la travessera de Gràcia, on està previst que coincideixi amb la que ha organitzat el Consell de la República, que sortirà de la plaça de Catalunya.