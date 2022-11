'Entreacte', 'L'Ebre', 'Segre' i 'Núvol', premis a millor publicació de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català

Les publicacions Entreacte, L'Ebre, el diari Segre i la revista Núvol han estat reconegudes aquest dimarts amb els premis a millor publicació de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, que arriba a la 22a edició. L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) també ha premiat TV3 pel programa Eufòria, les famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar, per defensar el català tot i la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que els va obligar a fer el 25% de les classes en castellà a un grup de P5, i l'organització sense afany de lucre Softcatalà "per la promoció de la llengua catalana".

El lliurament dels guardons va tenir lloc a l'espai Endesa de Barcelona, en una cerimònia conduïda per l'escriptor Màrius Serra. Durant l'acte, l'entitat ha remarcat el paper de les revistes i la premsa en català en promoure la llengua.

El president de l'APPEC, Germà Capdevila, ha assenyalat que les revistes són "la porta d'entrada a la lectura i a la cultura". I ha afegit: "Els qui creuen que el català té els dies comptats s'equivoquen. Hi hem sigut en els moments més bons i en els més difícils del país, i continuarem essent-hi, amb la complicitat dels lectors i subscriptors".

'La Directa', guardó a millor reportatge

El guardó a millor reportatge ha recaigut en La Directa per Talp d'estat, de Jesús Rodríguez, en la categoria de Revistes; en La Comarca d'Olot per Quan la superació és l'única opció, de David Planella, en Premsa, i en el diari Ara per Barcelona: la tortura del soroll, de Maria Ortega i Auri Garcia Morera, en Digital.

A banda, el premi a millor disseny editorial ha estat per a Full de Lectura, en la categoria de Revistes; El 3 de vuit en Premsa, i Esguard, en Digital. Les millors portades, escollides per votació popular, han estat per a La Mira, en la categoria de Revistes i per a Nova Tàrrega, en Premsa.