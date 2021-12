El passat 1 de desembre a Barcelona es va presentar en societat FutPro, el primer sindicat de l'Estat dedicat exclusivament al futbol femení. La seva irrupció està avalada pel suport de la majoria de les jugadores del Barça -actual campió d'Europa-, entre les quals destaca Alexia Putellas, recentment guardonada amb la Pilota d'Europa com a millor jugadora del món, a més d'integrants del Reial Madrid, la Reial Societat o el València, entre d'altres equips. Parlem amb la seva presidenta, l'advocada especialitzada en dret esportiu Amanda Gutiérrez -que també és jugadora amateur a la Fundació AE Prat-, sobre els objectius del sindicat i la situació del futbol femení a Espanya, davant del repte de l'anunciada professionalització de la primera divisió i la negociació futura d'un nou conveni col·lectiu que garanteixi unes condicions dignes a totes les jugadores. La desigualtat de recursos respecte al futbol masculí encara és abismal.

Com neix FutPro?



És un tema que portàvem parlant molt de temps i quan al juny el Consell Superior d'Esports (CSD, per les seves sigles en castellà) va declarar que la competició seria professional, m'adono que es crearà una nova patronal, la lliga serà professional, s'autogestionarà i tindrà un àmbit més concret. I aleshores és quan els dic a les jugadores: "noies, té tota la lògica crear un sindicat només de futbol femení i només per negociar amb la competició de futbol femení". És un pas molt natural, aprofitar la transició que fan els clubs per fer la mateixa transició. Les jugadores ho van veure súper lògic i el vaig constituir, sense pensar que tindria tant d'enrenou.

Les jugadores no se sentien prou representades per l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE)?



No sé si prou representades o no, però sí que és cert que els agrada molt el sistema que utilitzem a FutPro. En estar enfocats només en el femení i tenir jugadores en actiu dins de la junta directiva, elles tenen el control del que passa. Cada vegada que hem tret un comunicat, l'han llegit i li han donat el seu vistiplau i això no ho tenien en altres sindicats que són més grans, perquè es dediquen tant al masculí com al femení. I el que els agrada de FutPro és que destina el 100% dels recursos i dels ingressos al futbol femení. A les jugadores els cansa molt viure de les engrunes del masculí i que només se'ls dediqui el que sobra.

La secretària del sindicat és Andrea Pereira, jugadora del Barça. Moltes de les seves companyes d'equip s'han implicat en el projecte, que també compta amb integrants d'altres clubs importants. La voluntat de FutPro és convertir-se en el gran sindicat del futbol femení? Quantes afiliades té ara?



Tenim ja força afiliades, tenint en compte que comptem amb una setmana de vida. No t'enganyaré, és molt important que tinguem pràcticament tot l'equip del Barça a FutPro, perquè són jugadores molt mediàtiques, són campiones d'Europa i entre elles hi ha la millor del món [Alexia Putellas]. Però l'objectiu no és tenir només les jugadores més mediàtiques, sinó també les de clubs més petits, que entenc que són les que més necessiten la creació del sindicat. Volem ser a tots els clubs.

Quan parla de les engrunes del masculí, la realitat és que el punt de partida és radicalment desigual: el salari mínim d'un jugador de primera divisió masculina és de 155.000 euros, mentre que a segona arriba als 80.000. A la femenina és de 16.000 i, a sobre, es donen casos de contractes parcials, amb sous més baixos. Les condicions en molts casos estan lluny de ser de professionals.



Sí, és una cosa que xoca. Que es permeti aplicar una parcialitat que és falsa, perquè no existeix, té com a conseqüència que hi hagi jugadores amb salaris inferiors al salari mínim interprofessional. És surrealista que es permetin aquestes reduccions, quan les jugadores si entrenen quatre hores cada dia, una no se n'anirà a la segona hora perquè té un contracte parcial, entrena com les altres. Volem eliminar la parcialitat, que mai no s'hauria d'haver acceptat, i els clubs han d'entendre que han d'invertir en les jugadores. És una cosa que també es va fer en el seu moment al masculí, per què ara és tan complicat? Alexia Putellas va guanyar una Pilota d'Or i va fer un discurs que comparteixo al 100% en dir que "ja no hi ha excuses, si inverteixes en mi et donaré resultats". Així que ara és un tema que els clubs l'interioritzin amb un bon salari per a les jugadores, que els permeti viure'n.

El juny de l'any que ve finalitza el primer conveni del futbol femení. Entenc que la negociació del segon serà la gran prioritat per a FutPro. A més de millorar els salaris, quines seran les seves demandes principals?



Aquí entrarà allò que les jugadores demanin, però hi ha alguns temes que considero prioritaris, com el de la maternitat. És sabut que Maria de Alharilla, la capitana del Llevant, s'ha quedat embarassada, i et poses en la situació d'una jugadora com ella, obres el conveni i te n'adones que no hi posa res. En un conveni col·lectiu que és exclusivament femení, la paraula maternitat només apareix una vegada, com pot ser? Hi ha molts temes que cal tractar, i més en un esport que és de contacte. Cal cuidar la jugadora embarassada i l'actual conveni no preveu res sobre tota la durada de l'embaràs, no hi ha cap mesura de protecció, l'únic que estableix és que si estàs a l'últim any de contracte pots decidir si renovar un any més o no, però res més. No diu res del procediment a seguir, quan ha de deixar de competir la jugadora, com continuaran les cotitzacions quan estigui de baixa, … Hi ha molts temes a tractar que aprofitant que tenim un conveni únicament femení podríem dedicar-hi diversos articles.

Després hi ha el tema de la llista de compensació, que permet inscriure una jugadora menor de 23 anys en una llista i demanar el que vulguis [de traspàs] per ella [en el cas que la vulgui un altre club espanyol]. Això ha implicat que jugadores com Ona Batlle o Eva Navarro van ser inscrites a la llista i els clubs demanaven mig milió per elles, quan ningú paga aquestes xifres. Els clubs encara es neguen a pagar per fitxar, s'esperen que [les jugadores] acabin contracte. Això va ocasionar conflicte entre clubs i al final la perjudicada era la jugadora, que o renovava pel club -en aquest cas tenien un augment del 7% d'aquest mig milió d'euros, que està bé- o marxava del país i per això es diu que tenim una fugida de talents. Aquest és un tema que cal debatre, perquè al final estàs limitant la lliure circulació d'un treballador. FutPro el que farà és escoltar les jugadores sub-23 i veure el que volen, si eliminar aquesta llista o posar uns requisits.

FutPro té garantida la seva presència a la negociació del següent conveni?



Sí. L'Audiència Nacional estableix que has de tenir una representativitat del 5% per poder tenir un lloc a taula i ja en la primera setmana el vam superar.

Per poder negociar el conveni hi ha d'haver una patronal que representi els clubs, un procés que de moment no s'ha culminat pel desacord entre les entitats. Les principals perjudicades per la situació són les jugadores, com ho viuen?



Ara mateix hi ha dos estatuts [per a la futura lliga], un recolzat per 12 clubs i un altre per tres (Barça, Reial Madrid i Athletic de Bilbao). Cap no està donant el seu braç a tòrcer i a la taula del CSD estan arribant els dos estatuts i els clubs li diuen que decideixi, quan el CSD no ho pot fer i el que està fent és intentar mediar entre els clubs perquè hi hagi un acord. Els punts controvertits són els drets audiovisuals i poder tenir pes a les votacions que es facin dins de la competició. Fins que no hi hagi un acord entre els clubs, no es podrà constituir la lliga. El que ens agradaria és veure què podem fer perquè els clubs arribin a un acord i recordar-los que no poden portar al futbol femení els problemes del masculí.

S'ha arribat a parlar de la possibilitat de convocar una vaga. Com ho veu?



Quan l'AFE amenaça de convocar una vaga no queda clar contra qui la farà. Fa un mes va fer un comunicat en què donava la culpa de tot al CSD, uns dies després va fer una roda de premsa en què es va desdir del comunicat, dient que no culpava ningú i va tornar a amenaçar amb una vaga, però no entenem si és contra els clubs, contra alguns en concret o contra el CSD. El que FutPro no farà és portar les jugadores a la vaga, que ha de ser el darrer recurs, per un motiu que no aconseguim entendre. Si és contra el CSD, al final la vaga seria contra el Govern [espanyol], quan les vagues es fan contra les empreses.

Amanda Gutiérrez, presidenta de FutPro, durant l'entrevista amb 'Públic'. — Públic

Que Alexia Putellas hagi guanyat la Pilota d'Or és l'exemple més extrem de com els seus èxits i el d'altres grans jugadores les estan convertint en el mirall per a milers i milers de nenes que comencen a jugar.



Totalment. Quan vaig parlar amb l'Alexia per felicitar-la per la Pilota d'Or li vaig dir que el que ha aconseguit no només és important per a ella. Quan jo jugava [de nena] tenia com a referents Vero Boquete i la brasilera Marta i poc més. Ara quan vas a un camp i veus milers de nenes i nens amb les samarretes d'Alexia o Nahikari [jugadora del Reial Madrid] t'emociones perquè quan era petita això era impossible. El que ha aconseguit Alexia és una cosa súper important per al futbol femení i per a la dona esportista en general i estic súper contenta que ho hagi aconseguit.

El nombre de llicències de jugadores de futbol està creixent molt, cada cop hi ha més equips femenins, però encara es mantenen diferències abismals amb els equips masculins, també a nivell d'instal·lacions, horaris, etc. Què falta per acostar-se a la igualtat?



Potser és redundant, però crec que continuar millorant les condicions de la primera categoria. Seguim tenint un salari que pot no permetre't viure del futbol, hi ha clubs que no tenen ni camp propi, com jo, com a jugadora amateur, puc exigir al meu club un camp millor o un material millor d'entrenament quan les que estan a dalt del tot potser no tinguin ni camp propi? És inviable que jo pugui exigir més, tret que sigui un club que és una bombolla, com el Barça. Hem d'intentar que això del Barça sigui el normal i el club que no tingui camp, que no existeixi. Si arriba el punt que tenim un conveni col·lectiu digne, equips amb bones instal·lacions i bon material, amb bon equip directiu, un bon staff, un bon equip mèdic… Si inverteixen en nosaltres, després es genera un efecte cascada i tot va millorant. Si aconsegueixes millorar les condicions d'un equip que està a primera, si té un filial tindràs un club molt millor, perquè vindrà molt més talent, tindràs més victòries i més ingressos i podràs invertir molt més. Al final és un efecte cascada i a FutPro li agradaria que en un futur la competició professional sigui també la segona divisió, on també s'apliqui el conveni col·lectiu.

Estem en un moment en què sobretot hi ha un reconeixement retòric al futbol femení, però que encara és lluny de traduir-se en fets reals?



Sí, totalment. És un dels motius pels quals neix FutPro. Les jugadores estan cansades d'organismes, institucions i persones que només hi són per a la foto. Tots corren per fer-se la foto i per dir que donen suport al futbol femení, però quan realment els necessitem no hi són i quan volem que facin les coses bé, no les fan. I en part és perquè es fan la foto, però després el seu interès principal continua sent el masculí. No som ximples i estem cansades i arran d'aquest cansament volem aprofitar que hi ha un interès polític, i que han declarat el futbol femení professional, per crear un sindicat i apartar-nos una mica d'algun d'aquests organismes que només vol ser-h per a la foto.

Porta jugant tota la vida, i ara ho fa en un equip amateur. En aquestes més de dues dècades, ha notat una evolució en el tracte del públic, que ara potser és més respectuós i se senten menys comentaris masclistes?



Jo crec que sí. He jugat tota la vida i és veritat que quan jugava amb nens, l'entrenador t'utilitzava d'exemple per ridiculitzar els altres: "fixa't com una nena ho fa millor que tu, ella corre més que tu, és més forta, ha marcat més gols". Que et facin servir per menysprear el teu company és masclisme i crec que ara això ja no és tan així i és una cosa positiva. Però sí que és veritat que al futbol hi ha molta gent inculta i cal saber discernir, perquè al final aquesta gent també és al masculí i el que cal fer és no escoltar-la. Crec que cada vegada passa menys i hi ha més aficionats al futbol femení, però sempre hi haurà gent inculta i la ignorància és molt atrevida.

A la primera divisió cada vegada hi ha menys equips que no formen part d'una entitat on també hi ha masculí. El trànsit cap a la professionalització ho fa cada cop més difícil?



Sí. Seria ideal que hi hagués més equips que tinguessin només estructura femenina, per acabar d'allunyar-nos del masculí, però avui en dia els que tenim són els que hi ha i no cal deixar-los enrere. Quan el CSD va dir que la lliga seria professional, també va dir que faria una injecció de diners, i al final el que es pretén és aprofitar-ho i entendre que constituir una lliga significa que tots els clubs en formaran part i cal remar tots junts i ser una mica generosos per no deixar-ne cap enrere. Si se'ls destina uns recursos i després no els inverteixen bé és un altre tema, però d'inici tots els clubs han de ser més generosos, per entendre que si tenen les mateixes oportunitats al final la competició serà més interessant, més divertida, més competitiva i podrem tenir més ingressos, perquè interessarà veure tots els partits. És important no descuidar aquests clubs.

Arran de la pressió de les jugadores, hi ha hagut federacions que han fixat la mateixa remuneració per als integrants de les seleccions masculines i femenines, com els Estats Units o Noruega. Seria interessant que la Federació Espanyola els ho plantegés?



Seria boníssim. Al final serem conscients del que tenim ara mateix a la selecció, que és un equip molt potent, que està classificat per al mundial, que aquest estiu juga l'Eurocopa i crec que pot aconseguir coses molt bones. Que la federació estableixi l'equal pay a nivell de remuneració i condicions que el masculí faria que tinguessis les jugadores encara més implicades i seria una cosa súper positiva per al futbol espanyol en general. A nivell de clubs crec que no passarà perquè el futbol masculí és un esport a part, és una bombolla. Estem parlant de quantitats de diners que són una bogeria i hi ha clubs que no volen treure diners de la secció masculina per destinar-la a la femenina i només tenen l'equip femení per pressió social.