ERC aprova les llistes pel 14-F en què es presenta com la "via àmplia" per assolir la independència i com a partit de gestió

El Consell Nacional d'ERC ha aprovat aquest dissabte les llistes electorals per als comicis del 14 de febrer. En la roda de premsa posterior a la reunió, el partit s'ha presentat com la "via àmplia" per assolir la independència i ha reivindicat la gestió com a eina per "construir" la república catalana. Com ja s'havia decidit, la candidatura d'ERC l'encapçalarà el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i tindrà de número dos a Laura Vilagrà. La llista per Barcelona aprovada avui pel Consell Nacional compta també amb pesos pesats del Govern com la consellera de Salut, Alba Vergés, en sisena posició. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, n'ocupa la novena. Entre altres noms també estan el president del Parlament, Roger Torrent (número 3); destaca l'ascens de la diputada Najat Driouech que anirà de número 4, el diputat Josep Maria Jové (número 5); el regidor de l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall (número 7), o la consellera de Justícia, Ester Capella (número 8).

En la resta de llistes, Esquerra ha situat al capdavant tres dones: Marta Vilalta, portaveu i secretària general adjunta, encapçalarà la candidatura per Lleida; Raquel Sans farà el mateix a Tarragona; i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, serà la cap de cartell per Girona. L'exconsellera Meritxell Serret, exiliada a Bèlgica, tancarà la llista de Lleida mentre que l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, oferirà el mateix suport simbòlic a la seva demarcació.

Alguns càrrecs fonamentals d'ERC reforçaran les candidatures territorials. El president del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià, serà el número 2 per Girona mentre que Lluís Salvadó, pes pesant del partit, acompanyarà a Sans per Tarragona. En aquesta demarcació també hi figura de número 4 un dels fitxatges sonat dels republicans, l'exidputat del PSC, Carles Castillo. El conseller d'Exteriors, Bernat Solé, ocuparà la segona posició per Lleida. Les llistes presenten novetats rellevants en relació a les dels últims comicis al Parlament.