ERC defensa l'acord per investir Illa però l'adverteix que "no ens tremolarà el pols per dir prou si no compleixen"

El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha ratificat en la seva intervenció el sí dels republicans a la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat en compliment de l'acord subscrit amb el PSC. Però també ha fet un seguit d'advertències al candidat a la presidència i ha reivindicat la figura de Carles Puigdemont tot criticant la persecució de l'expresident per part de la justícia espanyola en la tornada del dirigent de Junts a Catalunya.

"El president Puigdemont no ha pogut seure al seu escó i això és una aberració democràtica"

Jové ha començat la seva intervenció lamentant que "de nou, i ja són masses, un ple d'investidura del Parlament és condicionat pels aparells de l'Estat", en referència a l'absència de Puigdemont a l'hemicicle mentre està en cerca pels Mossos d'Esquadra. "El president Puigdemont no ha pogut seure al seu escó i això és una aberració democràtica", ha assegurat Jové. El dirigent republicà ha recordat que Esquerra ja va advertir que "no existeix un text blindat que resisteixi la voluntat prevaricadora d'alguns jutges" que segons ell busca la revenja.

Jové ha apuntat que "la situació d'avui és molt complexa i respectem la decisió personal de retornar de l'exili", però ha estat rotund assegurant que "és una vergonya que no es respecti la llei d'amnistia".

Jové ha tingut paraules d'agraïment amb Pere Aragonès per la seva tasca com a president de la Generalitat que aquest dijous abandona, i ha recordat que Aragonès ha estat el "fil roig" de la història amb les presidències republicanes des de Macià i Companys fins a Terradellas. I ha lamentat la "forta oposició que el Govern d'ERC ha patit dins i fora del Parlament". Però ha assegurat que la "feina del Govern d'ERC ha estat exemplar" i s'ha mostrat convençut que "la seva tasca serà reconeguda".

Jové ha constatat que ERC no votarà per un candidat independentista en aquesta sessió d'investidura a causa d'una situació que ha definit com a "complexa i plena de matisos" fruit de dels resultats electorals del 12 de maig. Jové ha recordat la majoria independentista de l'anterior legislatura: "Aquella majoria independentista de 74 diputats i 52% va ser històrica però no va persistir. Aquella majoria era real i contundent, però avui no existeix i les majories actuals són diferents. Viure de quimeres només portaria al bloqueig i a noves eleccions", ha assegurat.

I Jové també ha recalcat que l'esquerra sobiranista quecomposen ERC, Comuns i la CUP perd pes i cau de 50 a 30 diputats, tot afirmant que "cadascú, nosaltres els primers, assumeixi la responsabilitat que li toca" per aquests resultats.

"Hem entomat el mandat electoral, estarem a l'oposició i obrim una nova etapa assumint riscos i costos"

"Els nostres resultats van ser molt dolents", ha constatat Jové que ha assegurat que ERC ha fet una profunda reflexió sobre perquè "molts ciutadans ens han retirat la confiança" i ens han situat a l'oposició. Però el president parlamentari d'ERC ha criticat la falta de voluntat de Junts i el PSC per arribar a acords que evitessin un bloqueig i ha destacat la responsabilitat dels republicans. "Hem entomat el mandat electoral, estarem a l'oposició i obrim una nova etapa assumint riscos i costos" diu Jové. "Amb aquesta votació d'avui no acaba res. Som aquí, al mateix lloc on érem, treballant per una Catalunya independent i una societat més justa. Però som conscients de la nostra força aritmètica", ha advertit al PSC.

Jové ha posat en valor l'acord amb el PSC: "Hem aconseguit sobirania fiscal, reconeixement del conflicte polític i de la realitat nacional i polítiques per la millora de l'estat del benestar". I després de constatar la divisió de la militància d'ERC respecte a l'acord ha assegurat que és "un sí carregats de no, vigilant i exigent, un sí només a l'acord". I ha advertit al PSC de la desconfiança existent cap els socialistes tot destacant que no ens trobem davant un acord estratègic com el 2003 amb el tripartit. "Amb el vot d'avui no tenen garantida la legislatura. No ens tremolarà el pols per diu prou si no apliquen allò que hem acordat", ha etzibat a Illa. Però ha valorat que "tenir la clau de la caixa és fonamental per Catalunya".

"Vostè no té una majoria per girar full"

El republicà ha posat en valor el finançament singular acordat i també altres punts de l'acord com mantenir l'Impost de Successions, el pla pilot del a Renda Bàsica Universal, l'impuls de l'habitatge o l'Energètica pública. "Vostè no té una majoria per girar full com ha dit" li ha recordat a Illa. "Te un vot per avançar en la sobirania del país, per avançar en la defensa del català i per fer polítiques socials i ecologistes, sense Hard Rock ni ampliacions de l'aeroport", li ha advertit.

I finalment, Jové també ha tingut paraules per a Junts a qui ha instat a "abandonar el tacticisme i l'electoralisme que provoca fractura en l'independentisme". Jové ha reivindicat ERC com a motor històric en la reivindicació independentista i ha advertit que "l'antipolítica ens allunya de la unitat i divideix entre bons i mals catalans". "El país no és de ningú i ningú pot expedir carnets de bons i mals independentistes", ha advertit a Junts. Jové ha assegurat que ERC treballarà per restablir la unitat independentista i per refer ponts entorn a un nou referèndum d'autodeterminació que ha definit com a "inevitable" i punt de retrobament de l'independentisme.

Illa, a ERC: "M'agrada acabar el viatge amb qui el començo, i m'hi esforçaré"

D'altra banda, el primer secretari del PSC i candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut agrair a ERC el seu suport a la investidura, encara que sigui "amb condicions". "Sóc conscient que és un 'sí' amb condicions, però a mi m'agrada acabar el viatge amb qui el començo i m'hi esforçaré", ha dit. Illa ha assegurat que farà esforços per "posar arguments i valors que permetin a ERC sentir-se còmodes sense renunciar a cap plantejament per poder acabar el viatge conjuntament".