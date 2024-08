Illa fixa el nou model de finançament i la millora dels serveis públics com a prioritats en el seu discurs d'investidura

Enmig d'un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra per detenir Carles Puigdemont, que ha tornat a Catalunya aquest dijous després de set anys a l'exili, cap a les 10:00 hores ha començat al Parlament el ple que ha de servir per investir Salvador Illa com a nou president de la Generalitat.

Durant el seu discurs d'investidura, on ha defensat un nou model de finançament per transformar Catalunya i els seus serveis públics i infraestructures de país, el socialista ha reclamat una aplicació "àgil, ràpida i sense subterfugis" de la llei d'amnistia per aconseguir la "normalització plena", tot i que no ha mencionat en cap moment a Puigdemont.

Després d'elogiar la figura de l'expresident Josep Tarradellas i la seva capacitat de teixir ponts, el candidat socialista ha reinvindicat la llengua i la nació catalana "com a part d'una Espanya plurinacional i una Europa federal". També ha defensat un nou model de finançament per a Catalunya. "És un pas necessari que no posa en risc el principi de solidaritat; al contrari", ha reconegut.

Prioritat de pactes: ERC i comuns

Illa també ha remarcat que prioritzarà els pactes amb ERC i Comuns durant la legislatura, tot i recordar que l'acord amb aquestes dues formacions és d'investidura i no pas de legislatura. "ERC i els comuns seran els meus interlocutors preferents, però dialogaré amb tothom", ha afegit. Ha esmentat Junts, el PP i la CUP i ha exclòs expressament l'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana.

Salvador Illa també ha agraït la tasca del president en funcions Pere Aragonès, tot reivindicant que es troba el país millor del que ell es va trobar, sobretot pel que fa a la millora dels serveis públics a Catalunya durant l'última legislatura.

El socialista ha centrat part de la seva intervenció en la millora dels serveis públics i les infraestructures de país. Vol fer de l'educació una prioritat per "capgirar els resultats" com l'informe PISA: "Si volem un país de primera, cal una educació de primera", ha dit.

També ha apostat per "ser valents" per desplegar les energies renovables, descarbonitzar el sector públic i una reindustrialització verda del país. El socialista no ha fet cap referència, però, a l'ampliació de l'aeroport del Prat, una infraestructura que ha defensat en diverses ocasions. En el seu lloc ha apostat per millorar les connexions viàries i ferroviàries i ha reivindicat el traspàs de Rodalies.