Junts es postula com a única alternativa al PSC i critica durament ERC per l'acord per investir Illa

Després d'un recés d'una hora i la primera intervenció de Salvador Illa, el portaveu parlamentari de Junts, Albert Batet, ha postulat el seu partit com "l'única alternativa al PSC" i ha carregat amb contundència contra ERC per l'acord per investir el candidat socialista que, segons ha dit, "va ser el primer defensor a Catalunya del 155 abans que el Partit Popular decidís aplicar-lo".

Batet ha començat la seva intervenció criticant les càrregues policials contra els manifestants que han celebrat el retorn de Carles Puigdemont a l'Arc de Triomf de Barcelona i que han intentat entrar al parc de la Ciutadella. El portaveu de Junts ha qualificat l'actuació dels Mossos d'Esquadra de "desproporcionada" davant d'una gran demostració cívica.

Així mateix, Batet ha expressat la intenció del seu partit de no renunciar al llegat de l'1 d'octubre i ha criticat la hipocresia del Tribunal Suprem en negar-se a aplicar completament la llei d'amnistia. Aquesta decisió, ha dit, "desafia la sobirania parlamentària" i "menysté el procés democràtic del Parlament que representa la veu del poble de Catalunya".

El govern espanyol tampoc s'ha deslliurat de la pluja de crítiques, i Batet ha lamentat la passivitat de Pedro Sánchez, que "es va prendre cinc dies per reflexionar" arran de les acusacions contra la seva dona, Begoña Gómez, però que mira cap a un altre costat quan es tracta de la repressió a l'independentisme.

Malgrat tot, Batet ha volgut llançar un "missatge d'esperança": "No ens rendim ni ens rendirem. Estarem més sols al Parlament, però cercarem aliances en les entitats cíviques i al suport del carrer per continuar endavant". En aquesta línia, ha assenyalat que Junts no serà "vigilant", sinó "impecable", per "evitar la regressió social i nacional".



En relació amb la "desaparició" de Puigdemont, Batet ha apuntat que en una situació normal el líder independentista hauria pogut assistir al ple i no hauria estat necessari "tot aquest muntatge de gàbies arreu de Catalunya". En aquests moments encara es desconeix la ubicació de l'expresident, però el portaveu ha expressat el seu desig que pugui exercir el seu dret com a diputat electe abans que finalitzi el ple d'investidura.