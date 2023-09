ERC dona per "assumida" l'amnistia però reclama al PSOE accelerar les negociacions per l'investidura

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha donat per "absolutament descomptada i assumida" la llei d'amnistia, però ha instat al govern espanyol en funcions a accelerar les negociacions per l'investidura perquè no siguin "d'última hora". Ho ha expressat aquest dissabte al matí durant el Consell Nacional del partit, tot i que la seva intervenció ha estat telemàtica perquè encara es troba exiliada a Ginebra.



Malgrat que l'acord per a l'amnistia es consideri un pas endavant, Rovira ha admès que les converses amb el PSOE no van "del tot bé" i que ERC només permetrà la nova legislatura de Sánchez si el seu futur govern "abraça els grans consensos" i els "principis democràtics" de la societat catalana.



Rovira assegura que només "falta concretar" la llei d'amnistia

Els republicans consideren que les negociacions relacionades amb la fi de la "repressió", la llei de l'aministia i l'autodeterminació han d'estar "al centre de l'agenda política", però que hi ha temes com el de Rodalies que poden fer guanyar punts.

Amb tot, Rovira ha volgut deixar clar que només "falta concretar" la llei d'amnistia, una fita que donen per "descomptada" i que ha arribat a bon port perquè, segons diu, ERC ha "obert" el camí i ha "generat les condicions" per fer-la possible.



Quina és la posició de Junts?

Per la seva banda, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha advertit a Sánchez en el consell homòleg del seu partit a Mataró que "no afluixarà ni rebaixarà demandes com fan altres".

Nogueras s'estava referint a l'amnistia, però també al català, perquè, segons ha expressat, negociar la presència de la llengua a les institucions afavoreix a "recuperar el respecte" que s'havia perdut cap a Catalunya.